Com LeBron e Antetokounmpo como capitães, NBA anuncia titulares do All-Star Game

A NBA divulgou nesta quinta-feira os dez jogadores que serão titulares no All-Star Game deste ano. As equipes para a partida que reúne os principais nomes da liga, no dia 17 de fevereiro em Charlotte, serão capitaneadas por LeBron James e Giannis Antetokounmpo, responsáveis por escolhê-las.

Como no ano passado, os times serão divididos por dois jogadores. Sem nenhuma surpresa, LeBron, do Los Angeles Lakers, foi o nome mais votado da Conferência Oeste, assim como aconteceu com Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, no Leste. Por isso, eles serão os capitães.

Os jogadores disponíveis do Leste para a disputa serão, além de Antetokounmpo: o ala Kawhi Leonard, do Toronto Raptors, os armadores Kyrie Irving, do Boston Celtics, e Kemba Walker, do Charlotte Hornets, e o pivô Joel Embiid, do Philadelphia 76ers.

Do lado do Oeste, além de LeBron, poderão ser escolhidos: o armador Stephen Curry, do Golden State Warriors, o ala/armador James Harden, do Houston Rockets, e os alas Paul George, do Oklahoma City Thunder, e Kevin Durant, também do Warriors.

Também como em 2018, a escolha foi feita em eleição com os fãs (50%), dos próprios jogadores (25%) e da imprensa (25%). O terceiro nome mais votado pelo público no geral, por exemplo, foi o novato Luka Doncic, do Dallas Mavericks, mas ele acabou ficando de fora por causa dos votos dos jornalistas e dos atletas.

Na quinta-feira que vem, a NBA divulgará os reservas do All-Star Game, que serão escolhidos pelos técnicos das 30 equipes da liga. Também foi informado que a divisão dos times pelos capitães acontecerá no dia 7 de fevereiro.