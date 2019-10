Com LeBron e Anthony Davis, Lakers batem Warriors mais uma vez em pré-temporada

Pela terceira vez nesta pré-temporada da NBA, o Los Angeles Lakers enfrentou o Golden State Warriors. E, mais uma vez, o time de LeBron James desbancou a equipe de Stephen Curry, por 126 a 93, na noite desta quarta-feira, diante de sua torcida, no Staples Center. Desta vez, a equipe da casa esteve reforçada de LeBron e de Anthony Davis.

De volta ao time, LeBron anotou um "double-double" de 18 pontos e 11 assistências nos 25 minutos em que esteve em quadra. Davis contribuiu com oito pontos, oito assistências e dez rebotes. Avery Bradley, com 18 pontos, e Quinn Cook, com 16, também se destacaram em Los Angeles.

Do outro lado, os atuais vice-campeões da NBA jogaram sem seus principais reforços. Curry foi poupado e Klay Thompson se recupera de lesão. O mesmo aconteceu com Kevon Looney e Willie Cauley-Stein. Assim, coube a D'Angelo Russell, reforço da equipe, liderar os Warriors, com 23 pontos. Ele foi o cestinha da partida.

As duas equipes ainda vão se enfrentar mais uma vez. Na noite desta sexta, os times entrarão em quadra no Chase Center para a despedida da pré-temporada. A competição terá início no dia 22 deste mês (terça-feira da próxima semana).

Nesta mesma noite de quarta, o San Antonio Spurs venceu o duelo do Texas ao superar o Houston Rockets por 128 a 114. O Atlanta Hawks superou o New York Knicks por 100 a 96, o Detroit Pistons bateu o Charlotte Hornets por 116 a 110, o Memphis Grizzlies ganhou do Oklahoma City Thunder por 124 a 119, o Portland Trail Blazers derrotou o Utah Jazz por 126 a 118, e o Sacramento Kings desbancou o Melbourne United por 124 a 110.