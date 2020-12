Com LeBron e Davis de volta, Lakers batem Suns e vencem terceira na pré-temporada

Em seu terceiro jogo na pré-temporada da NBA, o Los Angeles Lakers teve nesta quarta-feira a estreia de seus dois maiores astros. Com LeBron James e Anthony Davis em quadra, mesmo que por tempo reduzido por decisão do técnico Frank Vogel, o atual campeão da NBA venceu pela terceira vez ao derrotar o Phoenix Suns por 112 a 107, na PHX Arena, em Phoenix.

Davis jogou por 18 minutos e anotou 10 pontos, enquanto que LeBron atuou por 15 minutos e fez 11 pontos. Como nas duas vitórias sobre o Los Angeles Clippers, o ala-armador Talen Horton-Tucker apresentou bons números, com 18 pontos e cinco rebotes em 24 minutos em quadra. O ala Kyle Kuzma foi o cestinha dos Lakers com 23 pontos.

Nos Suns, o técnico Monty Williams deu pelo menos 24 minutos para todos os titulares, incluindo o veterano armador Chris Paul, que terminou a partida com quatro pontos, oito rebotes e oito assistências. Deandre Ayton (21 pontos, nove rebotes e quatro roubadas de bola) e Devin Booker (16 pontos e sete assistências) foram os principais destaques da equipe do Arizona.

Em Nova York, no ginásio Madison Square Garden, o New York Knicks ganhou do Cleveland Cavaliers por 100 a 93 com uma grande atuação no quarto período, quando venceu por 34 a 13. Julius Randle terminou como o melhor pontuador dos locais com 18 pontos, dois a mais que RJ Barrett e Kevin Knox. No lado visitante, destaque para Andre Drummond, que obteve um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 18 pontos e 14 rebotes.

Fadeaway bucket by Bron, smooth like butter pic.twitter.com/CU0o1ANfIV — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 17, 2020

Vice-campeão da Conferência Oeste, o Denver Nuggets mostrou mais uma vez o seu poder ofensivo e derrotou em casa o Portland Trail Blazers por 126 a 95. A franquia do Colorado contou com o ótimo rendimento do trio Paul Millsap (18 pontos), Jamal Murray (16) e Nikola Jokic (12 pontos, 11 rebotes e oito assistências). Com 15 pontos, Robert Covington liderou os visitantes, seguido por Damian Lillard, Carmelo Anthony e Enes Kanter, todos com 14.

Por fim, mesmo jogando fora de casa, o Chicago Bulls bateu o Oklahoma City Thunder por 124 a 103. Combinando para 51 pontos, Coby White (27) e Zach LaVine (24) foram os destaques da franquia de Illinois. Al Horford e Frank Jackson, ambos com 15 pontos, brilharam pelos mandantes.