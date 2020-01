Com LeBron e Giannis, NBA divulga os titulares do All-Star Game

A NBA divulgou nesta quinta-feira os dez titulares do All-Star Game, que acontece no dia 16 de fevereiro, no United Center, em Chicago. São cinco representantes de cada conferência, apesar de o tradicional jogo não ser mais entre Leste e Oeste. Os capitães das equipes serão LeBron James e Giannis Antetokounmpo.

Os astros de Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks foram os mais votados na eleição aberta pela liga americana e, por isso, serão novamente os responsáveis por escolher os times. Na temporada passada, o time de LeBron venceu o de Antetokounmpo por 178 a 164, no Spectrum Center, em Charlotte.

Além dos outros jogadores definidos nesta quinta-feira, os reservas serão selecionados em breve por indicação dos treinadores. A escolha das equipes será feito posteriormente, quando LeBron e Antetokounmpo terão pela frente uma espécie de draft, podendo escolher os companheiros, independentemente da conferência.

Para apontar os titulares, a NBA levou em consideração o voto popular, que recebeu o peso de 50%, além da participação de jogadores e da imprensa especializada, que representou 25% cada.

Pelo Oeste, além de LeBron James, foram escolhidos Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Luka Doncic (Dallas Mavericks) e James Harden (Houston Rockets). No Leste, Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Pascal Siakam (Toronto Raptors), Trae Young (Atlanta Hawks) e Kemba Walker (Boston Celtics) serão os titulares, além de Antetokounmpo.

Doncic se tornou o jogador europeu mais jovem a ser titular em um All-Star Game e o primeiro jogador de 20 anos ou menos ao alcançar tal feito nos últimos quinze anos. O último havia sido LeBron James.

Confira os titulares:

Conferência Oeste

LeBron James - Los Angeles Lakers (Capitão)

Anthony Davis - Los Angeles Lakers

Kawhi Leonard - Los Angeles Clippers

Luka Doncic - Dallas Mavericks

James Harden - Houston Rockets

Conferência Leste

Giannis Antetokounmpo - Milwaukee Bucks (Capitão)

Joel Embiid - Philadelphia 76ers

Pascal Siakam - Toronto Raptors

Trae Young - Atlanta Hawks

Kemba Walker - Boston Celtics