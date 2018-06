Com LeBron ofuscado, Celtics vence fácil o Cavaliers em casa

Em uma partida que envolvia astros como LeBron James e Kyrie Irving, quem brilhou foi Terry Rozier. Com 20 pontos em 20 minutos, ele ofuscou estrelas renomadas e liderou o Boston Celtics no triunfo por 102 a 88 sobre o Cleveland Cavaliers, que não contou com Isaiah Thomas, poupado, na reedição da final da Conferência Leste da NBA na temporada passada.

+ Lesão afasta Harden do Rockets por pelo menos duas semanas

Rozier marcou os últimos oito pontos do Celtics no primeiro quarto para dar uma vantagem de 11 ao Celtics e outros oito seguidos no último período, ampliando a liderança para 21. Marcus Smart e Jayson Tatum fizeram 15 pontos cada e Al Horford anotou 11 pelo Celtics, que venceu o quarto jogo seguido e ocupa a liderança do Leste.

LeBron James somou 19 pontos, sete rebotes e seis assistências, enquanto Tristan Thompson registrou dez pontos e dez rebotes pelo Cavaliers, que sofreu a quarta derrota nos últimos cinco jogos e ocupa a terceira posição na mesma conferência.

Se o líder do Leste venceu, o melhor time do Oeste seguiu na mesma toada na rodada de quarta-feira da NBA, ainda que de forma bem sofrida. Com um cesta de três pontos de Stephen Curry a três segundos do fim, o Golden State Warriors derrotou o Dallas Mavericks por 125 a 122.

O arremesso certeiro decisivo selou a grande atuação de Curry, que fechou a noite com 32 pontos do Warriors, encerrando a sequência de quatro triunfos do Mavericks e liderando a produção ofensiva dos quatro principais jogadores do time. Somados, eles anotaram cem pontos. Kevin Durant e Klay Thompson marcaram 25 cada, enquanto Draymond Green somou 18 pontos e dez pontos.

Wesley Matthews liderou o Mavericks com 22 pontos, incluindo sete cestas de três, e Dwight Powell marcou 21. O Dallas atuou a maior parte do tempo atrás do placar, tirou uma desvantagem de 12 pontos com 4min31 e empatou o placar em 120 a 120 com 39s9 por jogar, mas acabou sucumbindo a Curry.

Mesmo sem James Harden, lesionado, o Houston Rockets não teve problemas para derrotar o Orlando Magic por 116 a 98, fora de casa. Gerald Green marcou 27 pontos e Clint Capela acrescentou 21 e obteve oito rebotes. Já o brasileiro Nenê somou dez pontos e cinco rebotes nos 13 minutos em que atuou pelo time de Houston.

O Rockets não esteve nunca atrás do placar e chegou a ter uma vantagem de 28 pontos no final do terceiro quarto no duelo que antecedeu o seu encontro, nesta quinta-feira, com o Golden State Warriors, no duelo entre os dois melhores times da Conferência Oeste. Essa foi a 12ª derrota do Magic nos últimos 13 duelos.

Também pela rodada de quarta-feira, o Philadelphia 76ers encerrou uma sequência de 12 derrotas para o San Antonio Spurs ao bater o terceiro colocado do Oeste por 112 a 106, em casa. Joel Embiid chegou a ser dúvida para o duelo por estar com a mão inchada, mas brilhou com 21 pontos e 11 rebotes. Patty Mills liderou o Spurs com 26 pintos e LaMarcus Aldridge acrescentou 24 pontos e 14 rebotes.

Com quatro jogadores anotando ao menos 20 pontos, o Oklahoma City Thunder massacrou o Los Angeles Lakers por 133 a 96, fora de casa. Paul George marcou 24 pontos, Carmelo Anthony fez 21 e Russell Westbrook somou 20 pontos e 12 assistências.

Vice-líder do Leste, o Toronto Raptors contou com 35 pontos de DeMar DeRozan e 25 pontos e 13 rebotes de Delon Wright para superar o Chicago Bulls por 124 a 115, fora de casa. Justin Holiday fez 26 pontos e Lauri Markkanen acrescentou 22 e 12 rebotes pelo Bulls, que perdeu o terceiro jogo seguido.

Com 27 pontos de Bradley Beal, 25 pontos e nove assistências de John Wall e 21 pontos de Marcin Gortat, o Washington Wizards superou o New York Knicks por 121 a 103. Michael Beasley marcou 20 pontos pelo Knicks, que perdeu seis dos últimos sete jogos e 14 dos últimos 15 duelo com o Wizards. Já o Milwaukee Bucks bateu o Indiana Pacers por 122 a 101 com 31 pontos e dez rebotes de Giannis Antetokounmpo.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic 98 x 116 Houston Rockets

Philadelphia 76ers 112 x 106 San Antonio Spurs

Washington Wizards 121 x 103 New York Knicks

Brooklyn Nets 98 x 97 Minnesota Timberwolves

Miami Heat 111 x 104 Detroit Pistons

Boston Celtics 102 x 88 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 115 x 124 Toronto Raptors

Milwaukee Bucks 122 x 101 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 122 x 125 Golden State Warriors

Denver Nuggets 134 x 111 Phoenix Suns

Utah Jazz 98 x 108 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 96 x 133 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Houston Rockets x Golden State Warriors

Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder