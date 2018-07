Larry Taylor desfalca seleção de basquete em Pré-Olímpico

O técnico Rubén Magnano terá que promover nova mudança no elenco da seleção brasileira que vai disputar o pré-olímpico de Basquete, no México, entre 31 de agosto e 12 de setembro. Após trocar o pivô Rafael Hettsheimeir por Guilherme Giovannoni, o treinador perdeu o ala-armador Larry Taylor.

Nesta quinta-feira, o americano naturalizado brasileiro pediu dispensa em razão de uma lesão na mão direita. Ele sofreu a contusão durante os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no qual foi um dos destaques do Brasil. Ele fará tratamento em seu clube, o Mogi das Cruzes, nos próximos dias.

Taylor estava treinando com a seleção em Brasília, onde o grupo se preparava para o pré-olímpico. Com dores, se ausentou do treino desta quinta e logo em seguida pediu a dispensa. A Confederação Brasileira de Basquete não informou se Magnano vai chamar um substituto para compor a delegação.

Antes de Taylor, Rafael Hettsheimeir pediu para deixar o grupo por "razões pessoais". Por enquanto, Magnano também não conta, para o Pré-Olímpico, com os jovens Lucas Bebê, Raulzinho e Bruno Caboclo, que se desenvolvem na NBA. O treinador, entretanto, pode precisar mudar de ideia e levar um time mais forte ao México se a Federação Internacional (Fiba) decidir, no fim de semana, retirar o convite do Brasil à Olimpíada. Aí, a competição passa a ser fundamental para a presença brasileira no Rio.