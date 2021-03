Com lesão no tornozelo, LeBron James deixa jogo dos Lakers mancando

Uma preocupação para os próximos jogos do Los Angeles Lakers surgiu no segundo quarto da partida deste sábado, contra o Atlanta Hawks: LeBron James, principal astro da franquia roxa e dourada levou a pior em uma disputa com Salomon Hill e deixou a quadra mancando.

O lance aconteceu no início do segundo quarto. Ao disputar uma bola com Hill, LeBron viu o adversário cair sobre o seu pé, causando uma torção no tornozelo. A partida foi parada e o camisa 23 foi atendido no banco de reservas.

Pouco tempo depois, LeBron voltou a jogar. Contudo, após acertar um arremesso para três pontos, voltou a sentir o tornozelo e precisou ser substituído - dessa vez, foi direto para o vestiário iniciar o tratamento. O Lakers ainda não forneceu maiores informações sobre a gravidade da lesão.

Nos próximos três jogos, a equipe de Los Angeles enfrenta Phoenix Suns, New Orleans Pelicans e Philadelphia 76ers.

Sem LeBron, o Lakers acabou perdendo a partida para o Hawks por 99 a 94. A franquia de Los Angeles ocupa o terceiro lugar na Conferência Oeste, atrás de Utah Jazz e Phoenix Suns. Já o Hawks ocupa a quinta posição na Conferência Leste, superado por Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks e Miami Heat.