Com lesão, pivô perde finais da NBA e pode ficar fora da Olimpíada

Na véspera do jogo que pode definir o título da NBA, o Golden State Warriors sofreu uma baixa de peso, nesta quarta-feira. O pivô Andrew Bogut teve constatada uma lesão no joelho esquerdo e está fora do restante do confronto com o Cleveland Cavaliers. Além disso, poderá desfalcar a seleção da Austrália nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto.

De acordo com o Warriors, Bogut ficará afastado de seis a oito semanas. Desta forma, é baixa certa para o duelo desta quinta-feira. Se vencer a partida fora de casa, o time do pivô fecha a série melhor de sete jogos e conquista o bicampeonato. Caso contrário, o duelo será definido na sétima e última partida, domingo, na casa do Warriors.

Bogut se machucou no terceiro quarto do último jogo. Ao tentar bloquear J.R. Smith no ar, o pivô do Warriors sofreu uma "contusão de impacto" que teria causado lesão também no osso, de acordo com a equipe. Apesar disso, Bogut não precisará ser submetido a cirurgia.

A baixa vai causar problemas para o Warriors porque Bogut vinha se destacando na temporada, principalmente nestas finais, aumentando a efetividade na atuação defensiva da equipe. Sem o jogador, titular nos cinco jogos das finais até agora, o técnico Steve Kerr deve contar com Draymond Green para auxiliar na função. Ele volta ao time após cumprir suspensão na partida passada.

Se Bogut necessitar do prazo máximo de recuperação, ficará afastado das quadras por dois meses. Desta forma, tem chances mínimas de defender a equipe australiana na Olimpíada. Pela tabela dos Jogos do Rio, a Austrália entrará em quadra pela primeira vez no dia 6 de agosto.

