Com Liga Nacional de Basquete consolidada, presidente quer fortalecer os clubes

Criada em dezembro de 2008, a Liga Nacional de Basquete está consolidada. Com quatro importantes patrocinadores e uma parceria com a NBA, o presidente da LNB, João Fernando Rossi, que assumiu em janeiro deste ano, acredita que o momento agora é de investir no crescimento dos clubes para que eles possam se tornar autossuficientes.

Para isso, o Instituto Aquila, empresa especializada em soluções de gestão, visitou todos os clubes para diagnosticar o tipo de administração. "Vamos explorar as boas práticas dos clubes para serem compartilhadas entre todos", afirma Rossi.

Em entrevista exclusiva ao Estado, o presidente da LNB revela quais serão os primeiros passos de sua gestão, comemora o sucesso dos campeonatos organizados pela liga e, claro, comenta sobre o momento difícil do basquete brasileiro, com a suspensão imposta à Confederação Brasileira de Basquete pela Fiba.

Quais são os seus primeiros passos ao assumir como presidente da Liga Nacional de Basquete?

Nosso grande objetivo é mantermos a união dos clubes, pois foi essa conquista que nos proporcionou crescermos, atingido os torcedores nas Arenas e o crescimento da modalidade na televisão aberta e fechada.Outro desafio é transformarmos o NBB em um torneio muito desejado. Em termos de gestão, os primeiros passos serão focados no fortalecimento dos clubes e um maior desenvolvimento na área de comunicação, mídia e Marketing.

Qual área pretende centrar esforços?

Internamente, desenvolver ainda mais a parte de comunicação, marketing e mídia, pois estamos em crescimento. Na temporada 2015/2016 crescemos 83% em relação a 2014/2015.Hoje a Liga Nacional possui quatro Campeonatos (NBB, Liga Ouro, LDB e LBF), 30 clubes e 11 estados do Brasil. Uma área importante que estamos crescendo é no conteúdo de nossas mídias sociais, como também nossas transmissões via streaming, através do #NBBnaWEB. E externamente, vamos explorar as boas práticas dos clubes para serem compartilhadas entre todos. Para isso, contratamos o Instituto Aquila, empresa especialista em diagnóstico corporativo que visitou cada clube.

Como avalia a parceria com a NBA?

Tem sido uma experiência acima da expectativa. São ações, que talvez não sejam muito visíveis ao público, mas temos tido a oportunidade constante de compartilhar experiências em diversas áreas, como operacional, marketing, comunicação e gestão. Poder contar com o apoio da liga de basquete mais desejada do mundo nos faz pularmos fases de desenvolvimento. A NBA está crescendo em progressão geométrica e tem impactado e fidelizado novos torcedores de basquete, que estão indo em nossos jogos nas Arenas do NBB e consumindo os jogos na TV aberta e fechada.

Como sobreviver em um momento econômico tão ruim?

Em momentos de crise, os investidores procuram sempre o melhor investimento e, neste momento, a LNB tem se tornado um ótimo investimento para eles. Conseguimos no último ano, trazer parceiros extremamente importantes como a Caixa, Sky, Avianca e agora a Nike. Hoje o NBB está sendo transmitindo pela TV aberta (Bandeirantes) e fechada (Sportv) e via streaming no Facebook live, fazendo com que a exposição dos investidores, Prefeituras e patrocinadores tenham ótimo retorno.

Como evitar que clubes tradicionais, como Palmeiras e Limeira, encerrem atividades?

É uma situação sempre complexa, mas temos como ajudar nesse processo, profissionalizando os clubes e mostrando a eles que tudo isso é um grande negócio e não apenas uma competição esportiva.

O que fazer para os clubes crescerem?

Por parte da LNB, reforçar aos clubes que eles devem desenvolver ainda mais seus negócios localmente, e que tentem transformar a experiência dos torcedores nas Arenas a melhor possível.

Planeja aumentar o número de equipes no NBB ou, na sua cabeça, o ideal é reduzir e fortalecer o acesso pela Liga Ouro?

Não, no momento. Temos sempre que pensar na quantidade de clubes numa competição de acordo com a qualidade das equipes e competitividade do campeonato. Vale frisar que é na Liga Ouro que teremos o maior desenvolvimento do basquete. Nossa ideia é que em médio prazo possamos regionalizar a Liga Ouro, com conferências, facilitando entrada de novos clubes na Liga Ouro.

Ter equipes ligadas ao futebol, com torcidas fanáticas como Flamengo e Vasco, é uma situação que ainda precisa ser trabalhada no basquete? Há, logicamente, um aspecto positivo, mas também uma situação ainda difícil de contornar em relação aos torcedores...

Não dá para negar que as torcidas de futebol podem somar demais para o crescimento da modalidade. Porém, temos de aperfeiçoar a relação com essas equipes. Não podemos desprezar que num clássico como Flamengo e Vasco, temos mais de 60 milhões de possíveis fãs de basquete. As grandes equipes do mundo, como Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Fenerbahce possuem o basquete como segunda modalidade. Temos de potencializar isso. Saber trabalhar essa questão, e transformar esses jogos em uma grande festa.

Qual o peso da criação da Liga de Desenvolvimento para o crescimento do basquete brasileiro nos últimos anos e o que é possível fazer para melhorar?

O peso da competição é absurdo. Hoje, 43% do NBB vem de atletas que passaram pela LDB. Metade da seleção brasileira que disputou o Campeonato Sul-Americano em 2016 tinha atletas da LDB. Sem contar os atletas que estão na NBA hoje, como o Bruno Caboclo e Cristiano Felício. Para melhorar, precisamos evoluir na captação de recursos, pois hoje, ela é uma competição que depende de recursos governamentais, através do Ministério do Esporte.

A atuação da LNB na LBF será fundamental para que o basquete feminino possa se reerguer? O que planeja neste sentindo em sua gestão?

Na verdade, nós estamos colaborando com a LBF hoje. Ela tem sua própria gestão através do seu presidente Marcio Cataruzzi, e estamos completamente à disposição para ajudar no que for preciso. Temos ajudado na captação de recursos e também na parte operacional da competição.

Diante da suspensão da CBB por parte da Fiba, que prejudicou a participação das equipes ligadas à LNB em competições sul-americanas, como está a relação com a confederação?

Desde a criação da LNB, a relação sempre foi muito boa com a CBB. Estamos realmente chateados com a punição da Fiba imposta à CBB, uma vez que estamos sendo prejudicados na quadra e financeiramente. A Liga das Américas fazia parte do planejamento dos clubes e de seus investidores. O prejuízo é grande, não só financeiramente como também nos resultados de quadra, uma vez que somos os atuais campeões do Sul-Americano, e estivemos nas finais das quatro últimas competições da Liga das Américas, sendo três vezes Campeões. Não consigo imaginar um clube Campeão da Liga das Américas, sem jogar contra o Flamengo, Bauru ou Mogi (das Cruzes). Clubes que conquistaram o direito de jogar esse torneio dentro da quadra, e que infelizmente estão suspensos pelo problema entre Fiba e CBB.

O que a LNB pode fazer neste momento para ajudar o basquete brasileiro a sair desta crise?

A LNB vai continuar trabalhando, é o que sabemos fazer. Não vamos nos envolver em política e vamos continuar trabalhando para que o basquete dos clubes mantenha esse crescimento que conquistou nos últimos anos. Temos comprometimento com o desenvolvimento e promoção do basquete em nossas competições.

Apoia uma intervenção da CBB, com Fiba, COB e Ministério do Esporte na gestão da entidade?

O que a LNB sempre pensará é visando o bem da modalidade, seja ela do jeito que for.