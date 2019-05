Com maiores orçamentos, Franca e Flamengo iniciam decisão do NBB

O investimento se traduziu em resultado. Dono dos maiores orçamentos e das melhores campanhas na temporada regular do Novo Basquete Brasil, Franca e Flamengo iniciam neste domingo, às 10h45, no Maracanãzinho, no Rio, a série melhor de cinco que vai apontar o campeão de 2018-2019. Band, Fox Sports e ESPN, além do Facebook do NBB, transmitem o primeiro jogo.

As duas equipes investiram R$ 9 milhões nesta temporada. Com ajuda do Sesi, principal parceiro, e o patrocínio do Magazine Luiza, Franca reformulou o elenco. Elinho e Lucas Dias, campeões pelo Paulistano, David Jackson (Vasco), Hettsheimeir (Bauru), Jimmy (Mogi) e André Goes (Vitória) chegaram para unir forças com Alexey, Cipolini e Didi.

A reformulação também foi profunda no Flamengo, que tem a Thinkseg como principal investidor. A começar pela saída do técnico José Neto, substituído por Gustavo De Conti, campeão pelo Paulistano. O treinador chegou com salário de R$ 100 mil mensais e carta branca para montar o elenco.

Desembarcaram Jhonatan, Deryk e Nesbitt, que estavam com Gustavinho na equipe paulista, além de Balbi, Davi, Rafael Mineiro e Crescenzi. O clube ainda renovou com Varejão, Marquinhos e Olivinha.

“A relação investimento e resultado nem sempre dá certo. Mas, desta vez, os elencos com maior investimento, com mais qualidade, foram mais regulares ao longo da temporada e conseguiram chegar na decisão. Será uma final ainda mais atraente porque todos esperavam este encontro”, disse Gustavinho.

Helinho, técnico de Franca, concorda com o adversário. “São times que possuem uma força muito grande em quadra. O Flamengo vem de um investimento há algum tempo. E Franca, enxergo que foi construindo essa força ao longo dos últimos anos, com contratações certas, revelando atletas, no seu jeito de jogar. As equipes chegam nesta final por merecimento.”

Na temporada regular, Franca terminou em primeiro, com 23 vitórias e três derrotas. O Flamengo ficou logo atrás, com 22 vitórias e quatro derrotas. Nos playoffs, o time francano passou por Bauru e Mogi sem perder nenhum jogo e voltou à decisão depois de oito anos. Já o rubro-negro derrotou Corinthians por 3 a 0 e Botafogo por 3 a 1. A última vez que os melhores da temporada regular decidiram o título do NBB foi em 2015-2016, quando o Flamengo bateu Bauru.

“Foram os times que jogaram melhor o campeonato e mereceram estar na final. Acredito que será uma grande série, entre rivais de peso no basquete e que possuem torcidas fanáticas e apaixonadas”, comentou Hettsheimeir. “Vai ser uma série bem dura, o Flamengo tem jogadores experientes. Temos de tentar fazer valer o mando de quadra”, acrescentou o jogador Elinho.

Para Varejão, o fato de Franca e Flamengo disputarem o título é significativo. “Esta decisão comprova que quanto mais se investe, mais você tem resultados. Não tem segredo”, disse.

Campeão com o Paulistano, que surpreendeu os favoritos na última temporada, Jhonatan vai na mesma linha. “Já estive dos dois lados, em equipes com pouco investimento e outras com muito. Isso é uma situação importante para o esporte.”