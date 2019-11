Com mais um recorde de LeBron James, Lakers vencem pela 12ª vez e lideram a NBA

A boa fase do Los Angeles Lakers neste início de temporada regular da NBA parece que não vai acabar tão cedo. Com mais um show de LeBron James, ajudado por Anthony Davis, o time da Califórnia se manteve como o melhor do campeonato ao derrotar em casa o Oklahoma City Thunder por 112 a 107, pela rodada de terça-feira. Chegou a 12 vitórias em 14 partidas e segue na frente de Houston Rockets e Denver Nuggets na Conferência Oeste.

A noite no ginásio Staples Center também foi de recorde. LeBron James, no alto de seus 35 anos, anotou mais um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) e se tornou o primeiro jogador na história da NBA a fazer isso contra todos os 30 times da liga. Foram 25 pontos, 11 rebotes e 10 assistências para o astro que já é dos maiores concorrentes ao prêmio de MVP (melhor jogador) da temporada.

Além de LeBron, destaque nos Lakers para o seu fiel escudeiro Anthony Davis, que terminou o jogo com 34 pontos, sete rebotes, quatro roubos de bola e dois tocos. Caldwell-Pope, com 13 pontos, e o armador Rajon Rondo, com oito pontos e 10 assistências, também brilharam em quadra.

Já pelo Thunder - em 11.º no Oeste com cinco vitórias e agora nove derrotas -, o destaque veio do banco de reservas. Dennis Schroder fez 31 pontos e liderou a equipe de Oklahoma City em pontuação. O italiano Danilo Gallinari, com 25 pontos, e Nerlens Noel, 15 pontos e oito rebotes, foram outros nomes que também foram bem.

Outro duelo de destaque da rodada foi entre New Orleans Pelicans e Portland Trail Blazers, em Nova Orleans. O time visitante teve a estreia do armador Carmelo Anthony, contratado nesta semana, mas não teve sorte e foi derrotado por 115 a 104. O veterano jogador contribuiu com apenas 10 pontos e quatro rebotes em 23 minutos de quadra.

OUTROS JOGOS

Quem voltou a vencer depois de sete derrotas consecutivas foi o Golden State Warriors. Fora de casa, o time de San Francisco superou os inúmeros desfalques e bateu o Memphis Grizzlies por 114 a 95 para obter a terceira vitória em 15 partidas, ainda na lanterna do Oeste e com a pior campanha da temporada regular.

O grande destaque dos Warriors foi Draymond Green, que conseguiu um "triple-double" com 10 pontos, 10 rebotes e 11 assistências. Alex Burks também brilhou com 24 pontos. Pelo lado dos Grizzlies, o calouro Ja Morant voltou a pontuar bem, com 20, além de somar seis assistências e dois rebotes.

Por fim, na Califórnia, o Sacramento Kings derrotou em casa o Phoenix Suns por 120 a 116 e encostou na zona de playoffs do Oeste, uma posição abaixo do rival, que é o atual oitavo colocado. Com 31 pontos (sete bolas de três em nove tentativas) e 7 assistências, Bogdan Bogdanovic conseguiu a melhor marca da carreira na NBA e desempenhou o papel principal nos Kings, cabendo a Devin Booker (30 pontos e 8 assistências) ser o melhor entre os visitantes.

Confira a rodada de quarta-feira na NBA: