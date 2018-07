Cavs buscam empate em final da NBA favorável para os mandantes

O Jogo 4 da final da NBA entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors será disputado nesta sexta-feira na Quicken Loans Arena, no Estado norte-americano de Ohio. Esta será a segunda partida da decisão a ser sediada na casa dos Cavs.

Até agora, quem jogou em casa levou a melhor. Mais do que isso, os mandantes não têm apenas vencido, como também massacrado o adversário. Confira resumo do que aconteceu até aqui na decisão da liga norte-americana de basquete.

JOGO 1

Golden State Warriors 104 x 89 Cleveland Cavaliers

Após muito expectativa sobre o desempenho dos "Splash Brothers", Stephen Curry e Klay Thompson, quem comandou a vitória de Golden State foram os reservas. Destaque para o brasileiro Leandrinho, que anotou 11 pontos e não errou nenhum arremesso de quadra.

JOGO 2

Golden State Warriors 110 x 77 Cleveland Cavaliers

Na segunda partida, mais um atropelo dos Warriors: 110 a 77. Este jogo foi marcado pela grande atuação de Draymond Green, com 28 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. Leandrinho somou 10, errou somente dois arremessos e saiu de quadra aplaudido de pé pela torcida local. "A gente não fez nada, não foi melhor do que eles em nada", resumiu LeBron James.

JOGO 3

Cleveland Cavaliers 120 x 90 Golden State Warriors

Se na Califórnia quem mandou foi Golden State, o mesmo aconteceu com os Cavaliers em Ohio. Cleveland triunfou por 120 a 90, após finalmente uma boa atuação de "King" James, cestinha com 32 pontos. A partida também marcou o reencontro de Anderson Varejão com a franquia que defendeu por 12 anos antes de ser dispensado e contratado pelos Warriors.