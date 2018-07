Com marca negativa, Houston Rockets perde para o Oklahoma City Thunder

HOUSTON - O Oklahoma City Thunder se aproveitou de um apagão do Houston Rockets para triunfar na rodada de quinta-feira da NBA. Atuando em casa, a equipe do Texas teve um desempenho fulminante no primeiro tempo, mas marcou apenas 19 pontos no segundo e foi batida pelo Thunder por 104 a 92.

Após ir ao intervalo vencendo por 73 a 59, o Rockets caiu drasticamente de rendimento nos dois quartos finais, alcançando um recorde negativo na NBA. A diferença de 54 pontos marcados entre um tempo e outro é um recorde na liga norte-americana de basquete. Além disso, foi a primeira vez uma equipe não chega aos 100 pontos após fazer 70 ou mais no primeiro tempo.

Kevin Durant liderou o Thunder na partida e foi o cestinha do jogo com 36 pontos, enquanto Reggie Jackson anotou 23. Já Serge Ibaka somou 21 pontos e 15 rebotes pela equipe de Oklahoma, que está em terceiro lugar na Conferência Oeste da NBA, com 29 vitórias e dez derrotas.

Terrence Jones marcou 16 pontos e conseguiu 13 rebotes para Rockets e Jeremey Lin também anotou 16 para a equipe de Houston, a quinta colocada do Oeste, com 26 triunfos e 15 derrotas.

Também pela rodada de quinta-feira, o Indiana Pacers derrotou o New York Knicks por 117 a 89, em casa, com 28 pontos de Lance Stephenson, a maior cifra da sua carreira, e outros 25 de Paul George. Esta vitória foi a nona seguida como mandante do Pacers, que só perdeu uma de 21 partidas no seu ginásio. E a equipe tem a melhor campanha da temporada 2013/2014 da NBA, com 31 triunfos em 38 jogos, na liderança da Conferência Oeste.

Carmelo Anthony foi o cestinha da partida com 28 pontos pelo Knicks, mas isso não foi suficiente para evitar a 24ª derrota da equipe em 39 partidas, o que a deixa em décimo lugar no Leste.

Já o Brooklyn Nets bateu o Atlanta Hawks por 127 a 110, em partida realizada na Arena O2, em Londres. Joe Johnson marcou 28 pontos e Andray Blatche somou 20 para o Nets, oitavo colocado no Leste. Mike Scott e Shelvin Mack, ambos suplentes, foram os destaques do Hawks, com 17 pontos cada. A equipe ocupa a quarta posição no Leste.

