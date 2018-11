Com Marquinhos e Lucas Bebê, Petrovic chama 13 para Eliminatórias

O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, o croata Aleksandar Petrovic, anunciou nesta quinta-feira uma lista com 13 jogadores convocados para os jogos contra a República Dominicana, no próximo dia 30, e o Canadá, em 3 de dezembro, pela quinta janela das Eliminatórias do Mundial de 2019, que será disputado na China. O destaque para as partidas que acontecerão no ginásio Wlamir Marques, do Corinthians, em São Paulo, fica para as voltas do ala Marquinhos e do pivô Lucas Bebê.

O ala do Flamengo era presença constante na seleção comandada pelo técnico argentino Ruben Magnano até os Jogos Olímpicos do Rio-2016. Na primeira lista de Petrovic, no final de 2017, Marquinhos pediu para ser dispensado por problemas pessoais e não foi mais chamado.

Já Lucas Bebê, que permaneceu quatro temporadas na NBA - jogou no Toronto Raptors -, não era convocado desde 2010, quando participou da fase preparação da equipe para o Mundial da Turquia. O pivô teve problemas com Rubén Magnano e, por isso, não teve mais oportunidades na seleção.

"Estou numa fase muito importante na minha vida, na minha carreira, e essa convocação para a seleção brasileira vem num momento em que vivo um recomeço. Voltei à Europa, estou tendo a chance de defender o meu país novamente, agora na seleção principal, mais maduro e mais experiente. Temos um grupo bem equilibrado, uma seleção de alto nível e estou feliz em poder disputar as Eliminatórias. É hora de começar a escrever uma nova história e que seja uma bonita história com a camisa do Brasil", afirmou Lucas Bebê.

No primeiro contato com o técnico croata, as palavras foram de confiança e muita motivação. "Tô muito motivado e não poderia ser diferente. É motivo de orgulho poder voltar a defender o meu país e agradeço ao Petrovic pela oportunidade. Tive uma conversa muito boa com ele, me passou muita confiança e meu único objetivo é colaborar, da maneira como ele precisar", completou o jogador do Fuenlabrada, da Espanha.

A seleção brasileira se apresentará neste domingo, em um hotel em Guarulhos, na Grande São Paulo, e treinará no ginásio do Corinthians de segunda-feira até o dia 30, data da partida contra a República Dominicana.

Se conseguir vencer as duas partidas em São Paulo, o Brasil estará com a vaga assegurada no Mundial. Até agora, a equipe teve seis vitórias e duas derrotas - perdeu para Venezuela e Canadá. Ao todo, sete seleções das Américas vão para a competição na China. Em fevereiro, fora de casa, o time encerrará a sua participação nas Eliminatórias contra Ilhas Virgens (dia 21) e República Dominicana (24).

Confira a lista de convocados da seleção masculina:

Armadores - Rafa Luz (MoraBanc Andorra/ESP), Arthur Pecos (Mogi das Cruzes) e Scott Machado (South Bay Lakers/G-League)

Ala/Armador - Vitor Benite (Cedevita/CRO) e Marcos Louzada "Didi" (Franca)

Alas - Leandrinho (sem clube), Leo Meindl (Paulistano) e Marquinhos (Flamengo)

Ala/Pivô - Lucas Dias (Franca) e Rafa Mineiro (Flamengo)

Pivôs - Anderson Varejão (Flamengo), Augusto Lima (Cedevita/CRO) e Lucas Nogueira "Bebê" (Fuenlabrada/ESP)