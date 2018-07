Com máscara, LeBron lidera o Miami Heat na vitória sobre o New York Knicks

MIAMI - LeBron James precisou entrar em quadra com uma máscara na rodada de quinta-feira da NBA, mas nem isso afetou o seu desempenho. Em casa, o astro liderou o Miami Heat na vitória por 108 a 82 sobre o New York Knicks, mostrando que a proteção no rosto, usada em razão de uma fratura no nariz.

Usando uma máscara preta, LeBron foi o cestinha da partida com 31 pontos, além de ter dado quatro assistências e conquistado quatro rebotes. Assim, venceu um duelo particular com Carmelo Anthony, principal jogador dos Knicks, que terminou o confronto com 29 pontos, sete rebotes e duas assistências.

Além de LeBron, Dwyane Wade também brilhou ao anotar 23 pontos pelo Heat, que conquistou a sua sexta vitória consecutiva e agora soma 41 triunfos e 14 derrotas, na vice-liderança na Conferência Leste da NBA. Pelos Knicks, Tyson Chandler somou 19 pontos e 16 rebotes. Com apenas 21 vitórias em 58 partidas, o time de Nova York está em 11º lugar no Leste, fora da zona de classificação para os playoffs.

Também pela rodada de quinta-feira, o Indiana Pacers derrotou o Milwaukee Bucks, em casa, por 101 a 96, no confronto entre a melhor e a pior equipe da temporada 2013/2014 da NBA. Roy Hibbert foi o cestinha da partida com 24 pontos e ainda obteve 12 rebotes para os Pacers, agora com 44 vitórias e 13 derrotas, na liderança do Leste. O time de Indianápolis também é o melhor mandante da liga norte-americana de basquete, com 28 triunfos em 31 jogos.

Brandon Knight marcou 23 pontos, enquanto Khris Middleton fez 22 para os Bucks, que chegaram a ter uma vantagem de seis pontos durante o terceiro período. A derrota de quinta-feira foi a 46ª do time de Milwaukee em 57 partidas, o que o deixa na lanterna do Leste e com a pior campanha da NBA.

Já o Washington Wizards venceu o Toronto Raptors por 134 a 129, no Canadá, em partida definida apenas na terceira prorrogação. Embalado, o time de Washington conquistou a sua quinta vitórias consecutiva. O pivô brasileiro Nenê Hilário desfalcou a equipe pelo segundo jogo seguido por causa de uma lesão no joelho.

No outro jogo disputado na noite de quinta-feira, o Brooklyn Nets superou o Denver Nuggets, fora de casa, por 112 a 89.

