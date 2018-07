Com medo de ameaças, Sport cancela amistoso com o Santa Cruz

RECIFE - A diretoria do Sport cancelou um amistoso que a equipe feminina de basquete faria na noite desta terça-feira contra a equipe masculina do Santa Cruz, no ginásio da Ilha do Retiro. Em nota oficial, a diretoria do clube afirma ter recebido a informação de que torcedores organizados, de ambos os times, estariam marcando um confronto para depois da realização do jogo amistoso.

O Sport está na reta final de preparação para estreia a na Liga de Basquete Feminino (LBF), que começa no sábado (19) - o jogo contra Americana, no Recife, será às 12 horas (de Brasília), com transmissão da SporTV. A equipe rubro-negra, estreante na competição nacional, repatriou atletas como a pivô Érika e a armadora Adrianinha, além de ter contratado a ala Palmira e a experiente pivô Alessandra.

Confira a nota oficial do Sport:

O Departamento de Basquete do Sport Club do Recife comunica o cancelamento do jogo amistoso contra o Santa Cruz, que seria realizado nesta terça-feira (15), às 19h30, na Ilha do Retiro. A decisão foi tomada após a diretoria receber informações que torcidas organizadas dos dois clubes estariam marcando para entrar em confronto após a partida. O Sport reitera que a programação para a Liga de Basquete Feminino (LBF) segue normalmente, com a estréia marcada para o próximo sábado, às 11h, contra o Americana/SP.