Com Nenê decisivo, Washington Wizards vence em casa na NBA

WASHINGTON - Mesmo com uma atuação discreta no início, Nenê foi decisivo na vitória do Washington Wizards sobre o Houston Rockets por 105 a 103, na rodada deste sábado na NBA. O brasileiro foi o responsável pela cesta que deu a vitória ao time da casa nos últimos segundos da partida.

Com o lance preciso do brasileiro - que somou 8 pontos e 9 rebotes no total -, o Washington faturou seu segundo triunfo seguido na competição, feito raro nesta temporada. Antes, havia vencido o ex-time de Nenê, o Denver Nuggets, na sexta-feira.

A sequência positiva segue afastando a equipe das últimas colocações da Conferência Leste. O Washington ocupa o antepenúltimo lugar da tabela, com 17 vitórias e 37 derrotas. Já o Houston segue em 8º no lado Oeste, com 31/27, dentro da zona de classificação para os playoffs.

Na mesma rodada, o Miami Heat brilhou fora de casa ao superar o Philadelphia Sixers por 114 a 90. Foi a décima vitória consecutiva do atual campeão da NBA nesta temporada. Novamente, a equipe contou com atuação brilhante da dupla formada por LeBron James e Dwyane Wade. Juntos, marcaram 49 pontos.

LeBron se destacou com um triple double de 16 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Wade, por sua vez, registrou 33 pontos. O resultado manteve a boa folga do Miami na liderança da Conferência Leste, com 39 vitórias e 14 derrotas.

Confira os resultados da rodada de sábado:

Washington Wizards 105 x 103 Houston Rockets

Charlotte Bobcats 99 x 113 Denver Nuggets

Orlando Magic 94 x 118 Cleveland Cavaliers

Philadelphia Sixers 90 x 114 Miami Heat

Detroit Pistons 72 x 90 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 102 x 103 Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers 107 x 94 Utah Jazz

Jogos deste domingo:

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers

Brooklyn Nets x Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

New Orleans Hornets x Sacramento Kings

New York Knicks x Philadelphia Sixers

Phoenix Suns x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Boston Celtics

Oklahoma City Thunder x Chicago Bulls