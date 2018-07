Com Nenê inspirado, Wizards bate Sixers e encerra jejum na NBA

WASHINGTON - Depois de cinco derrotas seguidas, o Washington Wizards contou com grande atuação do brasileiro Nenê para encerrar o jejum na vitória sobre o Philadelphia Sixers por 97 a 76, na noite desta sexta-feira, diante de sua torcida, em rodada da NBA.

Recém-contratado, o brasileiro registrou 16 pontos, oito rebotes e quatro assistências em apenas 24 minutos em quadra. Nenê só não pontuou mais que o ala Cartier Martin, cestinha da partida, com 20 acertos, e o armador Jordan Crawford, responsável por 17 pontos.

Mesmo com sua a vitória, a 12ª na temporada, o Washington segue na penúltima colocação da Conferência Leste, em razão das 39 derrotas sofridas desde o início do campeonato. Já o Philadelphia Sixers ocupa a sétima colocação, com 28 triunfos e 23 derrotas.

A liderança segue com o já classificado Chicago Bulls. O dono da melhor campanha da temporada fez mais uma vítima nesta, ao superar o Detroit Pistons por 83 a 71. Sem Rose

E Richard Hamilton, o Chicago contou com 19 pontos e 12 rebotes de Joakim Noah. Foi a 42ª vitória do Chicago, que sofreu apenas 11 derrotas.

Pela Conferência Oeste, o Los Angeles Clippers venceu o Portland Trail Blazers por 98 a 97 e encostou no Los Angeles Lakers na tabela. O Clippers é o quarto colocado, com 30 vitórias e 21 derrotas, contra 31/20 do Lakers.

O Dallas Mavericks vem logo na sequência, após superar o Orlando Magic por 100 a 98, na sexta, com 28 pontos de Dirk Nowitzki. A equipe ocupa a quinta colocação da tabela, com 30 vitórias e 23 derrotas.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Washington Wizards 97 x 76 Philadelphia Sixers

Toronto Raptors 101 x 113 Miami Heat

Charlotte Bobcats 88 x 99 Denver Nuggets

Atlanta Hawks 100 x 90 New York Knicks

Cleveland Cavaliers 84 x 121 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 83 x 71 Detroit Pistons

Houston Rockets 98 x 89 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 79 x 100 Boston Celtics

Orlando Magic 98 x 100 Dallas Mavericks

Utah Jazz 103 x 104 Sacramento Kings

Golden State Warriors 100 x 102 New Jersey Nets

Los Angeles Clippers 98 x 97 Portland Trail Blazers

Jogos deste sábado:

Los Angeles Lakers x New Orleans Hornets

Detroit Pistons x Charlotte Bobcats

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

Philadelphia Sixers x Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks x Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs x Indiana Pacers

Sacramento Kings x New Jersey Nets

Los Angeles Clippers x Utah Jazz