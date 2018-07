Com nova lesão, Curry desfalca Warriors por duas semanas na NBA

O Golden State Warriors terá uma importante baixa nos playoffs da NBA. O armador Stephen Curry ficará afastado das quadras por pelo menos duas semanas, após sofrer nova lesão. Recuperado de um problema no tornozelo, ele agora se recupera de uma contusão no ligamento do joelho direito.

O problema foi constatado em exame de ressonância magnética, nesta segunda-feira. De acordo com a equipe, o armador sofreu lesão de grau 1 e será submetido a novos exames em duas semanas. Curry é o atual MVP da NBA e o maior cestinha da temporada, sendo um dos maiores responsáveis por liderar o Warriors rumo ao título do campeonato passado.

Afastado por duas semanas, Curry é baixa certa na sequência do confronto contra o Houston Rockets. O Warriors vence por 3 a 1 e só precisa de mais uma vitória para avançar nos playoffs. Se confirmar o favoritismo no próximo jogo, na quarta-feira, o atual campeão não deve ter Curry nos primeiros quatro jogos da próxima série.

Destaque na temporada regular, principalmente com suas incríveis sequências de três pontos, o armador desfalcou o Warriors nos últimos dois jogos destes playoffs por conta de uma lesão no tornozelo. Durante a semana, treinou normalmente e se mostrou recuperado do problema.

Na noite de domingo, ele voltou à quadra e teve desempenho discreto no início. De sete tentativas de três, anotou apenas uma. Nos segundos finais do segundo quarto, ele tentou evitar um arremesso do adversário no estouro do cronômetro, caiu de mal jeito e torceu o joelho direito. Foi para o vestiário mancando, com apenas seis pontos anotados, e não voltou mais para a quadra.