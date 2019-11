Com novo 'triple-double' de LeBron, Lakers superam Spurs e vencem a 5ª seguida

O Los Angeles Lakers voltou a contar com o brilho da sua dupla de astros para vencer na temporada 2019/2020 da NBA. Pela rodada de domingo, a equipe superou o San Antonio Spurs por 103 a 96, fora de casa, com 25 pontos e 11 rebotes de Anthony Davis, além de 21 pontos, 13 assistência e 11 rebotes de LeBron James.

LeBron, assim, voltou a registrar um "triple-double", como havia ocorrido na sexta-feira, em triunfo sobre o Dallas Mavericks, definido na prorrogação. E Dwight Howard, com 14 pontos e 13 rebotes, foi o outro destaques dos Lakers, os líderes da Conferência Oeste, com cinco vitórias e uma derrota.

Dejounte Murray somou 18 pontos e 11 rebotes pelos Spurs, Rudy Gay deixou o banco para marcar 16 pontos e DeMar DeRozan fez 14 pelo time texano, agora com quatro triunfos em seis duelos.

Quem também brilhou na rodada de domingo da NBA foi Luka Doncic. O esloveno liderou os Mavericks no triunfo por 131 a 111 sobre o Cleveland Cavaliers, fora de casa, ao registrar o seu terceiro "triple-double" na temporada, sendo o segundo seguido, com 29 pontos, 14 rebotes e 15 assistências. Assim, se tornou o primeiro jogador da NBA desde Oscar Robertson em 1965 a conseguir ao menos 25 pontos, 15 assistências e dez rebotes por duas partidas consecutivas.

Kristaps Porzingis somou 18 pontos e nove rebotes, e Boban Marjanovic teve 12 pontos e oito rebotes. Os Mavericks estão com três vitórias em três jogos como visitantes, algo que não alcançava desde o campeonato de 2010/2011. Kevin Love somou 29 pontos e oito rebotes para os Cavaliers.

O Los Angeles Clippers superou o Utah Jazz, em casa, por 105 a 94, com 30 pontos e seis rebotes de Kawhi Leonard. Com um desempenho espetacular no primeiro quarto, vencido por 46 a 14, o Miami Heat bateu o Houston Rockets, em casa, por 129 a 100.

Como visitante, o Sacramento Kings derrotou o New York Knicks por 113 a 92, com 24 pontos e seis assistências de De'Aaron Fox e 22 pontos de Buddy Hield. Já o Indiana Pacers bateu o Chicago Bulls por 108 a 95, em casa, com 26 pontos, cinco rebotes e três assistências de T.J. Warren.

Confia os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Washington Wizards x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

Minnesota Timberwolves x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Philadelphia 76ers

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers