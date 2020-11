Com pandemia, NBA anuncia que o All-Star Game não será realizado em 2021

A direção da NBA anunciou nesta quarta-feira que o All-Star Game, e todos os eventos relacionados a ele no final de semana festivo, não será realizado em 2021 diante do cenário atual e das condições de saúde pública por conta da pandemia do novo coronavírus. O jogo será realizado em fevereiro na cidade de Indianápolis, mas a decisão foi tomada em conjunto entre representantes da liga e da franquia de Indiana.

O All-Star Weekend de Indianápolis estava originalmente programado para ser realizado entre os dias 12 e 14 de fevereiro e agora foi adiado para o período entre 16 e 18 de fevereiro de 2024. Com a indefinição por causa do surto global da covid-19, os Pacers, o comitê anfitrião do NBA All-Star e a NBA não têm como planejar e executar como desejado as atividades do fim de semana voltadas para a experiência dos fãs no evento.

"Embora estejamos desapontados com o fato do NBA All-Star Game não acontecer em Indianápolis em 2021, estamos ansiosos para que os Pacers e a cidade recebam o jogo e todos os eventos em 2024", afirmou Adam Silver, comissário da NBA. "Quero agradecer Herb Simon, Steve Simon, Rick Fuson e toda a organização dos Pacers, assim como o comitê anfitrião do NBA All-Star 2021 e toda a comunidade de Indianápolis pelo trabalho em conjunto para o reagendamento das atividades do nosso All-Star".

"Estamos entusiasmados com a oportunidade de trazer para Indiana a melhor experiência do All-Star em 2024", frisou Herb Simon, proprietário dos Pacers. "Os esforços de tantos 'Hoosiers' na preparação do NBA All-Star 2021 nos deixa preparados para um trabalho duro que teremos pela frente e somos gratos à NBA, uma vez mais, por reconhecerem Indianápolis como uma cidade que oferece eventos de nível mundial", completou.

O NBA All-Star em Indianápolis vai acontecer após o evento passar por Cleveland (2022) e Salt Lake City (2023). O jogo em 2024 vai marcar a segunda passagem do final de semana festivo em Indianápolis, que recebeu a tradicional celebração no meio da temporada de 1985.