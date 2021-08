Com passagem pela NBA, ala-pivô Bruno Caboclo é o novo reforço do São Paulo

O time de basquete do São Paulo anunciou na quinta-feira a contratação de Bruno Caboclo, ala-pivô da seleção brasileira e com passagem na NBA. O contrato será de dois anos e a estreia do jogador de 25 anos está prevista para este sábado contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, pois o atleta já foi registrado na Federação Paulista de Basquete (FPB).

Bruno Caboclo é um dos principais jogadores brasileiros em atividade. Ele foi a 20.ª escolha no Draft da NBA de 2014. Ele acertou com o Toronto Raptors e logo em sua estreia anotou oito pontos e deu um toco. Pouco tempo depois, foi para o Sacramento Kings e disputou a NBA D-League, uma liga de desenvolvimento para a liga americana, pelo Raptores 905.

Leia Também Auxiliar nos Spurs, Becky Hammon fala sobre sonho de ser a 1ª treinadora da NBA

Depois, defendeu o Memphis Grizzlies, onde fez 34 partidas na temporada 2018-2019 e teve uma média de 8,3 pontos. Na temporada seguinte, foi para o Houston Rockets, seu último time na NBA. Em março deste ano, ele acertou com o Limoges, da França.

O ala-pivô, de 2,06 metros, também defendeu a seleção brasileira. Dentre outros torneios, participou da Copa América de 2017, Mundial de 2019 e do Pré-Olímpico para os Jogos de Tóquio-2020.

Um fato curioso é que Bruno Caboclo chegou a treinar por um dia no São Paulo. Em maio de 2019, ele estava de férias no Brasil (defendia os Grizzlies) e fez uma visita ao clube. Para manter o ritmo de jogo, pediu para participar de um treino com o time principal, que se preparava para a semifinal da Liga Ouro.

Com a chegada de Caboclo, o São Paulo completa oito reforços para a temporada 2021-2022. Os outros são: Marquinhos, Tyrone, Alex, Elinho, Coelho, Ware e Caio Torres.