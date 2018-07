Com Pau Gasol, Espanha volta a perder da Lituânia em amistoso pré-olímpico Adversárias do Brasil na primeira fase dos Jogos Olímpicos do Rio, as seleções masculinas de basquete da Espanha e da Lituânia voltaram a se enfrentar nesta quinta-feira, em Kaunas, na Lituânia. E, de novo, quem levou a melhor foi a equipe da casa, vencendo desta vez por 78 a 76.