Com Paul George apagado, Heat bate Pacers e empata série

INDIANÁPOLIS - O Miami Heat quebrou o mando de quadra do Indiana Pacers e agora precisa somente vencer as partidas na Flórida para chegar à final da NBA pelo quarto ano consecutivo. Na noite da última terça-feira, a equipe foi beneficiada pela atuação apagada de Paul George e venceu os Pacers por 87 a 83, deixando a série melhor de sete da decisão da Conferência Leste empatada em 1 a 1.

Principal jogador dos Pacers na temporada, Paul George esteve em um de seus piores dias. Apesar dos 14 pontos, o ala acertou apenas quatro dos 16 arremessos que tentou, sendo que no primeiro tempo anotou somente três pontos. Foi quando o Heat aproveitou para abrir vantagem.

Uma bola de Lance Stephenson a um décimo para o fim do primeiro tempo, no entanto, deixou os Pacers apenas quatro pontos atrás. Stephenson, aliás, voltou para o terceiro quarto embalado. Ele marcou 10 pontos no período e, ao lado de David West, foi o grande responsável por recolocar o time da casa no jogo, chegando a virar e abrir sete pontos de frente.

Mas no quarto período, o Heat finalmente viu LeBron James e Dwyane Wade acordarem. Se haviam marcado somente 23 pontos combinados nos três primeiros quartos, no último anotaram 22. A forte defesa do time da Flórida parava os ataques dos Pacers e, com isso, a vitória estava garantida. Os donos da casa até ameaçaram uma reação no final, mas já era tarde.

Destaque do jogo, Stephenson foi o cestinha, com 25 pontos, mas recebeu pouca ajuda de seus colegas. George Hill marcou 13, Roy Hibbert, 12, além de 13 rebotes, e David West, somente 10. Pelo Heat, Wade anotou 23, enquanto LeBron fez 22. Somente mais um jogador do time ultrapassou os dez pontos: Norris Cole, com 11.

Com a série empatada por 1 a 1, as equipes agora viajam a Miami, onde voltam a se encontrar no sábado. Quem vencer no Leste enfrentará na final da NBA o campeão da Conferência Oeste. O San Antonio Spurs vai batendo o Oklahoma City Thunder por 1 a 0 e volta a receber o adversário no Texas nesta quarta.