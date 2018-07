Com Pierce e Garnett, Boston Celtics vence Orlando Magic na NBA

EUA, Orlando - Contando com o retorno de Paul Pierce e Kevin Garnett, o Boston Celtics impôs dura derrota ao Orlando Magic, por 120 a 88, na casa do adversário, na noite deste sábado, em rodada da NBA. De volta ao time, após folga no jogo anterior, eles comandaram a equipe visitante e mostraram grande ritmo às vésperas dos playoffs.

A dupla havia ganhado folga na partida contra o Miami Heat, na sexta, por causa da sequência de jogos nesta temporada. Depois da derrota, o Boston resgatou os titulares para buscar sua 41ª vitória. Garnett e Pierce marcaram 14 e 12 pontos respectivamente e mantiveram a equipe na sétima colocação da Conferência Leste, já classificados para os playoffs. O Orlando não tem mais chances de avançar na competição.

Em outro bom jogo na rodada de sábado, o Los Angeles Clippers foi visitar o Memphis Grizzlies e faturou a vitória por 91 a 87. Com o resultado, o Clippers encerrou uma série invicta dos anfitriões de 13 jogos em casa. Um dos responsáveis pela vitória foi DeAndre Jordan, autor de 16 pontos, cestinha da equipe.

O duelo tem boas chances de se repetir nos playoffs, uma vez que Clippers ocupa o quarto lugar da Conferência Oeste, enquanto o Memphis é o quinto. Já garantidos na próxima fase, as duas equipes exibem a mesma campanha na competição, com 54 vitórias e 26 derrotas.

Confira os resultados deste sábado:

Charlotte Bobcats 95 x 85 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 88 x 120 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 87 x 91 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 105 x 93 Phoenix Suns

Jogos deste domingo:

Chicago Bulls x Miami Heat

Indiana Pacers x New York Knicks

Cleveland Cavaliers x Philadelphia Sixers

Brooklyn Nets x Toronto Raptors

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets

Dallas Mavericks x New Orleans Hornets

Sacramento Kings x Houston Rockets

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers