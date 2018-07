Com pior campanha da NBA, Wizards demite treinador

WASHINGTON - Dono da pior campanha da NBA, o Washington Wizards anunciou nesta terça-feira a demissão do técnico Flip Saunders. Na temporada atual da liga norte-americana de basquete, a equipe conseguiu somar apenas duas vitórias em 17 jogos disputados, o que provocou a decisão de troca de comando.

Antigo auxiliar de Flip Saunders, Randy Wittman já foi confirmado como técnico do Wizards até o final da atual temporada. "Vemos um grande potencial em nossos jovens jogadores e vislumbramos o que podemos conquistar juntos como uma equipe", afirmou o novo treinador do time de Washington.

Flip Saunders esteve no comando do Wizards nas duas últimas temporadas, deixando a equipe com um retrospecto de 51 vitórias e 130 derrotas. Antes disso, ele passou também pelo Minnesota Timberwolves, onde ficou por 10 anos, e pelo Detroit Pistons, nos três campeonatos seguintes.

"Sentimos que o time não estava mais respondendo e entendemos que Randy possa dar uma voz diferente e mudar a nossa filosofia", afirmou o presidente do Washington Wizards, Ernie Grunfeld. "Agradecemos ao Flip pelo seu esforço, profissionalismo e trabalho duro enquanto esteve conosco."