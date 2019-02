Com quatro estreantes, NBA divulga os reservas do All-Star Game

A NBA anunciou nesta quinta-feira à noite os reservas para o All-Star Game desta temporada. Através da votação dos técnicos, foram definidos os 14 jogadores que começarão no banco na partida festiva que reúne os principais nomes da liga, no dia 17 de fevereiro, em Charlotte, na Carolina do Norte.

Por mais que desde o ano passado as equipes não sejam mais divididas entre Oeste e Leste, os jogadores continuam sendo votados como representantes de suas conferências. São cinco titulares e sete reservas de cada lado. Dentre os anunciados nesta quinta, quatro farão suas estreias em um All-Star Game.

Pelo Oeste, o estreante é o pivô Nikola Jokic, principal estrela da ótima temporada do Denver Nuggets. Os outros jogadores da conferência que foram anunciados como reservas são: os armadores Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) e Damian Lillard (Portland Trail Blazers), o ala/armador Klay Thompson (Golden State Warriors), os alas/pivôs LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs) e Anthony Davis (New Orleans Pelicans) e o pivô Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).

Do lado do Leste, são três os estreantes: o armador Ben Simmons, do Philadelphia 76ers, o ala Khris Middleton, do Milwaukee Bucks, e o pivô Nikola Vucevic, do Orlando Magic. Os outros reservas da conferência são: o armador Kyle Lowry (Toronto Raptors), os alas/armadores Victor Oladipo (Indiana Pacers) e Bradley Beal (Washington Wizards) e o ala/pivô Blake Griffin (Detroit Pistons).

A NBA, porém, deve ter dois problemas para resolver. Oladipo está fora da temporada, com uma grave lesão no joelho, e precisará ser substituído. Anthony Davis é outro que está com um problema físico, mais leve, e também pode ser vetado do All-Star Game.

Como no ano passado, as equipes serão divididas por dois jogadores, desta vez Giannis Antetokoumpo (Bucks) e LeBron James (Los Angeles Lakers). Os titulares votados do Oeste, além de LeBron, são: Stephen Curry (Warriors), James Harden (Houston Rockets), Paul George (Thunder) e Kevin Durant (Warriors). Pelo Leste, além de Antetokounmpo, são: Joel Embiid (76ers), Kawhi Leonard (Raptors), Kyrie Irving (Boston Celtics) e Kemba Walker (Charlotte Hornets).