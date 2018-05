Com reação espetacular no 3º período, Warriors vence e levam vaga para final

Terminando o primeiro tempo perdendo por diferença de 11 pontos, o Golden State Warriors se recuperou na volta do intervalo, fazendo um terceiro período arrasador contra o Houston Rockets e vencendo a partida por 101 a 92, na noite de segunda-feira, no Toyota Center, levando o título da Conferência Leste e se classificando pela quarta vez seguida para as finais da NBA.

+ LeBron James reconhece que Cavaliers chega como azarão na final da NBA

+ Sampaio Basquete bate Campinas em casa e fica a uma vitória do bi na Liga Nacional

+ Paulistano segura pressão do Mogi e fica a uma vitória do título do NBB

O Warriors terão como adversário o Cleveland Cavaliers, o mesmo das últimas três temporadas. Nesta sequência de decisões entre as equipes, a franquia californiana leva a melhor com duas vitórias e uma derrota.

Stephen Curry foi o grande nome da reação dos atuais campeões da NBA. O camisa 30 marcou 14 pontos no terceiro período, acertando quatro dos cinco arremessos da linha de três. Ele terminou a partida perto de triplo-duplo, com 27 pontos, dez assistências e nove rebotes.

O cestinha foi Kevin Durant, com 34 pontos. Já Klay Thompson e Draymond Green contribuíram com a vitória do Golden State marcando 19 e dez pontos, respectivamente.

Pelo lado do Rockets, depois de um início onde deu a esperança ao torcedor que esteve no Toyota Center de voltar a disputar as finais da NBA - algo que não acontece desde 1995 -, caiu muito de produção e não conseguiu evitar a virada do Warriors.

Sem Chris Paul, vetado momentos antes da partida com uma lesão muscular, James Harden não teve forças para levar a franquia texana ao triunfo. Mesmo liderando o ataque do Rockets, com 32 pontos, além de seis rebotes e seis assistências.

A quarta final consecutiva entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers começará na próxima quinta-feira, na Oracle Arena, às 22h (de Brasília). Os californianos terão a vantagem de campo / EFE