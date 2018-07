Com Scola, Argentina é convocada para Copa América O técnico Julio Lamas anunciou nesta quarta-feira a convocação da seleção argentina de basquete para a Copa América. Entre os jogadores que atuam na NBA, o único presente na lista é o ala/pivô Luis Scola, atleta do Phoenix Suns. No total, são 17 nomes na lista para a competição, que será disputada entre o dia 30 de agosto e 11 de setembro. Eles se apresentam no dia 25 de julho.