Com série empatada, São Paulo e Unifacisa buscam vantagem na decisão da Liga Ouro

Em busca de uma vaga entre as equipes que disputarão a temporada 2019/2020 do NBB, São Paulo e Unifacisa entram em quadra para buscar vantagem na série decisiva da Liga Ouro, que está empatada com uma vitória para cada lado. A terceira partida acontece neste domingo às 19h30, em Campina Grande, na Paraíba.

O Jogo 2 da série entre São Paulo e Unifacisa foi vencido pela equipe do Morumbi na última quinta-feira por apenas um ponto de vantagem, 85 a 84. O time do técnico Claudio Mortari entrou em quadra pressionado pela derrota no primeiro confronto e quase saiu com a desvantagem diante da sua torcida, já que o resultado só foi decidido nos instantes finais.

Na ocasião, o time tricolor contou com bom desempenho coletivo para superar os adversários paraibanos. Ao todo, cinco jogadores anotaram dois dígitos de pontuação: Jones foi responsável por 18 pontos, enquanto Stocks fez 17, Benjamin anotou 16, Brito fez 15 e Rodrigues contribuiu com dez. Do outro lado, Barnes foi o cestinha da noite com 21 pontos, enquanto Reggie anotou 18 e Pezão fechou a noite com 15.

A Liga Ouro pode ser comparada à Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, neste caso, apenas uma equipe conquista acesso à elite da competição nacional de basquete. Na grande final de cada edição, o time que somar três vitórias na série de cinco jogos previstos conquista vaga para a próxima temporada do NBB.

O Jogo 4 está previsto para o mesmo local. Quem vencer a partida deste domingo pode encerrar a série na próxima terça-feira e carimbar a presença na próxima edição do NBB.