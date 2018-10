Com show de Anthony Davis, Pelicans surpreende Rockets na estreia da NBA

Atual vice-campeão da Conferência Oeste e com a presença do MVP da temporada passada em seu elenco - o armador James Harden -, o Houston Rockets não teve a estreia esperada em sua casa na rodada de quarta-feira da nova temporada da NBA. Em uma noite perfeita de Anthony Davis, o New Orleans Pelicans surpreendeu e venceu com autoridade por 131 a 112.

Em quadra, Anthony Davis foi o responsável por 31 pontos, 16 rebotes e oito assistências para o time de Nova Orleans, mas não ganhou a partida sozinho. Ele foi muito ajudado por Nikola Mirotic, que contribuiu com 30 pontos, 10 rebotes e 3 assistências; e por Elfrid Payton, com um triplo duplo (o primeiro da temporada) de 10 pontos, 10 rebotes e 10 assistências.

Pelo lado do Houston Rockets, que não teve em quadra o pivô brasileiro Nenê Hilário - ainda sofre com uma lesão na panturrilha esquerda -, o destaque foi mesmo James Harden com 18 pontos, nove rebotes e 10 assistências.

Outro duelo de destaque foi entre Phoenix Suns e Dallas Mavericks, que reuniu duas das três primeiras escolhas do último Draft. Quem se deu melhor foi o número 1, o pivô Deandre Ayton, que levou o time do Arizona a vencer em casa por 121 a 100. O jogador das Bahamas, de 20 anos, estreou na NBA com 18 pontos, 10 rebotes e seis assistências. Pela franquia do Texas, o armador esloveno Luka Doncic, terceira escolha, contribuiu com 10 pontos, oito rebotes e quatro assistências.

Quem não se deu bem em sua estreia na temporada foi o Cleveland Cavaliers, atual vice-campeão da NBA. No primeiro jogo oficial sem o astro LeBron James, que se transferiu para o Los Angeles Lakers, o time de Ohio perdeu para o Toronto Raptors por 116 a 104, no Canadá. Kawhi Leonard se destacou em sua estreia pela equipe canadense com 24 pontos e 12 rebotes. O melhor da franquia visitante foi o pivô Kevin Love com 21 pontos e sete rebotes.

Contratado pelo San Antonio Spurs na troca que levou Kawhi Leonard ao Raptors, DeMar DeRozan foi o destaque na vitória da franquia do Texas, em casa, sobre o Minnesota Timberwolves por 112 a 108. Foi o cestinha da partida com 28 pontos e teve a ajuda de LaMarcus Aldridge, que marcou outros 21 e agarrou 19 rebotes. Jimmy Butler foi o melhor dos visitantes com 23 pontos e sete rebotes.

OUTROS JOGOS

A rodada de quarta-feira da NBA teve mais sete partidas. Em Nova York, o destaque foi o armador Tim Hardaway Jr., que fez 31 pontos, pegou seis rebotes e deu cinco assistências na vitória do New York Knicks sobre o Atlanta Hawks por 126 a 107. Já o Indiana Pacers contou com os 14 pontos e 15 rebotes do lituano Domantas Sabonis para ganhar em casa do Memphis Grizzlies por 111 a 83.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 112 x 113 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 103 x 100 Brooklyn Nets

Indiana Pacers 111 x 83 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 103 x 100 Miami Heat

New York Knicks 126 x 107 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 116 x 104 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 112 x 131 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 112 x 108 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 117 x 123 Utah Jazz

Phoenix Suns 121 x 100 Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers 98 x Denver Nuggets

Confira a rodada de quinta-feira na NBA

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls

Washington Wizards x Miami Heat

Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers