Curry destrói 3º quarto, e Warriors empata final do Oeste com Thunder

A final da Conferência Oeste da NBA está empatada em 1 a 1. Após perder o primeiro jogo da série, o Golden State Warriors se recuperou na noite de quarta-feira e venceu fácil o Oklahoma City Thunder por 118 a 91, em Oakland, contando com uma grande atuação de Stephen Curry, especialmente no terceiro quarto.

O triunfo, porém, não foi conquistado sem sustos. E quem causou a maior preocupação foi exatamente Curry. Quando faltavam três minutos para o fim do primeiro quarto, o astro sofreu uma queda feia ao tentar evitar uma saída de bola, mas o incidente só provocou um hematoma no cotovelo direito do MVP da NBA.

Curry reservou a melhor parte do seu show para o terceiro quarto. A 7min23 do fim desse período, o Warriors liderava o placar por 64 a 57. Foi quando o astro entrou em ação e anotou 15 pontos em um período de pouco mais de dois minutos, incluindo três cestas de três. Assim, a 5min11 do fim do penúltimo quarto, o Warriors estava em vantagem de 79 a 59.

Até esse show, o duelo era equilibrado, tanto que o Warriors foi ao intervalo com uma vantagem de somente oito pontos - 57 a 49 -, com Durant fazendo a diferença para o Thunder. Mas aí apareceu Curry no terceiro quarto, quando ele anotou 17 pontos, ampliando a vantagem do seu time para 20 antes do início do último quarto.

Curry terminou o duelo com 28 pontos e, com a larga vantagem conquistada pela sua equipe, acabou sendo poupado em quase todo o último quarto, também em função do hematoma no seu cotovelo. Klay Thompson fez 15 pontos, um a mais do que Andre Iguodala para o Warriors, que aproveitou os dois brasileiros do elenco na noite de quarta.

Leandrinho Barbosa foi quem mais jogou, por 15 minutos, com quatro pontos, dois rebotes e duas assistências. Já Anderson Varejão anotou quatro pontos e capturou quatro rebotes nos seis minutos em que permaneceu em quadra.

Kevin Durant foi o cestinha do Jogo 2 da final da Conferência Oeste ao anotar 29 pontos, mas apenas seis após o intervalo, enquanto Russel Westbrook fechou a noite com um "double-double" de 16 pontos e 12 assistências. Já Steven Adams acumulou dez rebotes e nove pontos.

Com a série empatada em 1 a 1, Thunder e Warriors voltam a se enfrentar no próximo domingo, em Oklahoma City, no terceiro jogo da final da Conferência Oeste. Nesta quinta-feira, o Cleveland Cavaliers, em vantagem de 1 a 0, recebe o Toronto Raptors para o segundo jogo da decisão do Leste.