Com show de Davis e LeBron, Lakers arrasam Blazers; Antetokounmpo lidera Bucks

Uma das duplas mais eficientes da NBA, Anthony Davis e LeBron James comandaram mais uma vitória dos Los Angeles Lakers na temporada. Desta vez, a franquia da Califórnia passou com facilidade pelo Portland Trail Blazers por 136 a 113 fora de casa e mostrou sua força.

Davis conseguiu ser mais brilhante que LeBron. Ele marcou 39 pontos, apanhou nove rebotes e ainda colaborou com três tocos. O astro veterano anotou 31 pontos e contribuiu com oito assistências para os Lakers, que também contaram com boa atuação de Kyle Kuzma, que saiu do banco para marcar 15 pontos. Foi o 11º triunfo consecutivo longe de casa dos Lakers, que lideram a Conferência Oeste com uma campanha impressionante de 20 vitórias e apenas três derrotas.

Aniversariante da sexta-feira, Giannis Antetokounmpo, que completou 25 anos, presenteou o torcedor do Milwaukee Bucks com mais uma atuação de destaque. O astro grego levou a melhor no duelo individual com Kawhi Leonard e comandou o líder da Conferência Leste na vitória tranquila por 119 a 91 sobre os Los Angeles Clippers.

Antetokounmpo brilhou com 27 pontos e 11 rebotes. Kawhi, por sua vez, esteve muito abaixo do que pode jogar, e marcou 17 pontos. Paul George, com 13, também decepcionou e não conseguiu evitar o revés contundente fora de casa.

No duelo de vice-líderes de conferência, melhor para o Boston Celtics, que superou o Denver Nuggets por 108 a 95 em casa e garantiu o 16º triunfo na temporada, assegurado principalmente graças às exibições da dupla Jaylen Brown e Jaysom Tatum.

Juntos, os dois somaram 47 pontos. Kemba Walker fez 19 e também foi importante no jogo. Pelo lado dos visitantes, Nikola Jokic comandou as ações, mas teve pouca ajuda de seus companheiros, entre eles Jamal Murray, que fez apenas 10 pontos. O resultado manteve a franquia de Boston no segundo lugar da Conferência Leste, próximo do líder Milwaukee Bucks. Já o time de Denver caiu para o terceiro lugar na Oeste, atrás do Dallas Mavericks e do líder Los Angeles Lakers.

Em casa, o San Antonio Spurs teve dificuldade, mas conseguiu superar o Sacramento Kings na prorrogação por 105 a 104, depois de empatar em 100 a 100 no tempo normal por conta de uma cesta de três anotada por três de Marco Belinelli a quatro segundos do fim do período regulamentar.

No tempo extra, DeMar DeRozan e LaMarcus Aldridge cresceram de produção e conduziram a equipe do Texas ao triunfo. O primeiro foi responsável por 15 pontos, dez rebotes e sete assistências, e o segundo anotou 19 pontos e apanhou 13 rebotes. Hield foi o cestinha dos Kings, com 23 pontos.

Protagonista nesta temporada, Jimmy Butler mostrou seu poder de decisão mais uma vez e anotou um "triple-double" na vitória do Miami Heat por 112 a 103 sobre o Washington Wizards. Ele fez 28 pontos, pegou 11 rebotes e deu 11 assistências no triunfo da franquia de Miami, que desfruta de um bom aproveitamento e ocupa a terceira posição da Leste.

Lanterna da Oeste, o Golden State Warriors reagiu ao vencer o Chicago Bulls por 100 a 98 fora de casa. Draymond Green, com excelente desempenho defensivo - roubou quatro bolas e deu um toco -, e Gleen Robinson, dono de 20 pontos, foram decisivos para encerrar a sequência de quatro derrotas da franquia da Califórnia. Zach LaVine conseguiu 22 pontos, seis rebotes e seis assistências, mas não impediu o revés do time de Chicago, que já havia sido derrotado pelos Warriors há pouco mais de uma semana.

Confira os outros resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 87 x 93 Orlando Magic

Detroit Pistons 108 x 101 Indiana Pacers

Charlotte Hornets 104 x 111 Brooklyn Nets

Oklahoma City Thunder 139 x 127 Minnesota Timberwolves

Confira os jogos da rodada de sábado da NBA:

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

New York Knicks x Indiana Pacers

Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers

Houston Rockets x Phoenix Suns

Utah Jazz x Memphis Grizzlies