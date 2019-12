Com atuação de gala de Davis e Lebron, Lakers batem Wolves e seguem como melhor time da NBA

O Los Angeles Lakers segue dando as cartas na temporada regular da NBA. Na rodada de domingo, a franquia da Califórnia contou com mais um show da dupla formada por Anthony Davis e LeBron James para derrotar em casa o Minnesota Timberwolves por 142 a 125, no ginásio Staples Center. Os dois juntos marcaram 82 pontos, sendo 50 só do ala, contratado neste ano pela equipe.

LEIA TAMBÉM > Doncic comanda vitória dos Mavericks sobre os Pelicans e iguala Michael Jordan

Além dos 50 pontos, que é sua maior marca nesta temporada e quarta em toda carreira, Davis contribuiu com sete rebotes, seis assistências e quatro roubos de bola. LeBron James marcou 32 pontos e obteve um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) ao dar 13 passes para cestas.

Agora com 21 vitórias e apenas três derrotas, os Lakers seguem com a melhor campanha da Conferência Oeste e de toda a NBA. Os californianos disputam essa posição com o Milwaukee Bucks, líder do Leste com um triunfo a menos. Os Timberwolves perderam a chance de voltar a ter 50% de aproveitamento e caíram para a nona colocação do Oeste com 10 vitórias e 12 derrotas.

No Texas, o Dallas Mavericks tinha tudo para vencer mais uma e se consolidar como um dos melhores do Oeste, mas foi surpreendido em casa pelo Sacramento Kings, que venceu por 110 a 106. O time da Califórnia ganhou pela nona vez em 22 jogos com os bons números de Nemanja Bjelica, autor de 28 pontos, e de Buddy Hield, responsável por outros 26.

Então com cinco vitórias seguidas, o time da casa teve mais uma atuação de gala do esloveno Luka Doncic, que chegou à marca de 19 jogos seguidos com pelo menos 20 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, deixando para trás ninguém menos que Michael Jordan - saiu de quadra com 27 pontos, sete rebotes e oito assistências.

No lado Leste, o destaque do domingo foi a vitória do Philadelphia 76ers sobre o atual campeão Toronto Raptors por 110 a 104, no Wells Fargo Center, na Filadélfia. Os donos da casa fizeram uma grande partida coletivamente e seis atletas registraram dígitos duplos em pontuação. O ala Tobias Harris - com 26 pontos, seis rebotes e três assistências - e o armador Ben Simmons - com 16 pontos, 11 rebotes e nove assistências - foram os melhores.

Nos Raptors, o melhor jogador em quadra foi o armador Kyle Lowry, com 26 pontos. O ala/pivô OG Anunoby também se destacou com 17 pontos e 10 rebotes.

Confira a rodada de domingo da NBA:

Brooklyn Nets 105 x 102 Denver Nuggets

Charlotte Hornets 107 x 122 Atlanta Hawks

Miami Heat 110 x 105 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 110 x 104 Toronto Raptors

Washington Wizards 119 x 135 Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks 106 x 110 Sacramento Kings

Portland Trail Blazers 96 x 108 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 142 x 125 Minnesota Timberwolves

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Indiana Pacers x Los Angeles Clippers

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Houston Rockets x Sacramento Kings

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

New Orleans Pelicans x Detroit Pistons

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies