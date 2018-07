Com show de Durant, Warriors bate Jazz e fica a uma vitória da final do Oeste

Impulsionado principalmente por uma atuação de gala de Kevin Durant, o Golden State Warriors venceu o Utah Jazz por 102 a 91, fora de casa, em confronto realizado no final da noite deste sábado, e abriu 3 a 0 na série melhor de sete partidas contra o adversário nas semifinais da Conferência Oeste da NBA.

Com o triunfo em Salt Lake City, os atuais vice-campeões da liga de basquete dos Estados Unidos e donos da melhor campanha desta edição da competição ficaram a apenas uma vitória de assegurar vaga na decisão desta conferência nos playoffs.

O Warriors poderá cumprir esse objetivo nesta segunda-feira, quando encara o Jazz novamente em Utah, às 22 horas (de Brasília), na Vivint Smart Home Arena, no quarto duelo da série entre as duas equipes. Mesmo que não vença, o time de Oakland terá até mais três chances de obter lugar na decisão do Oeste em confrontos que estão pré-agendados para os dias 10, 12 e 14 de maio.

O JOGO

Invicto nos playoffs, pois nas quartas de final desta conferência "varreu" o Portland Trail Blazers com quatro vitórias em quatro jogos, o Warriors chegou a ver ameaçada a sua invencibilidade no duelo deste sábado, pois o Jazz conseguiu uma forte reação no segundo quarto e chegou a fechar a primeira metade do confronto em vantagem de 50 a 49.

Entretanto, Durant fez a diferença com um show de desempenho em Salt Lake City para empurrar o Warriors rumo a mais um triunfo. O astro foi o cestinha da partida, com 38 pontos, e ainda garantiu um "double-double" ao pegar 13 rebotes.

Assim, ele minimizou o peso do fato de que do principal nome da equipe visitante, Stephen Curry, ter exibido uma performance modesta para o seu alto padrão de atuação ao fazer 23 pontos, pegar cinco rebotes e dar quatro assistências. Com a mão "descalibrada", Curry acertou apenas seis de 20 arremessos de quadra e três de 11 tentativas da linha dos três.

Ofensivamente, porém, Curry ainda foi bem melhor do que outros dois astros da equipe de Oakland, pois Draymmond Green fez apenas nove pontos, embora tenha apanhado dez rebotes, e Klay Thompson contabilizou só seis pontos.

Pelo lado do Jazz, Gordon Hayward foi o maior cestinha, com 29 pontos, enquanto Rudy Gobert se destacou com um "double-double" de 21 pontos e 15 rebotes. Já o brasileiro Raulzinho Neto foi utilizado pela equipe da casa durante apenas dois minutos, nos quais não conseguiu somar números em nenhum fundamento.

JOGOS DESTE DOMINGO

Os playoffs da NBA seguem com mais três jogos neste domingo. No primeiro deles, o Cleveland Cavaliers enfrenta o Toronto Raptors às 16h30 (de Brasília), fora de casa, com chance de fechar a sua série semifinal da Conferência Leste em 4 a 0. Em seguida, às 19h30, o Washington Wizards tenta aproveitar o fator quadra contra o Boston Celtics para empatar a outra semi do Leste em 2 a 2. Depois, às 22 horas, o Houston Rockets recebe o San Antonio Spurs em seus domínios com a oportunidade de também empatar a sua série pela semifinal do Oeste em 2 a 2.