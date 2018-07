LeBron e Irving atropelam Warriors, e Cavs seguem vivos

O Cleveland Cavaliers segue vivo na final da NBA. Na noite de segunda-feira, em Oakland, a equipe se impôs diante do Golden State Warriors com grandes atuações de LeBron James e Kyrie Irving, que marcaram mais de 40 pontos cada, e triunfaram por 112 a 97 no Jogo 5 da série decisiva. Assim, o Cavaliers diminuiu a vantagem do Warriors para 3 a 2. Agora precisará vencer a sexta partida, na próxima quinta-feira, às 22 horas (de Brasília), em Cleveland, para forçar a disputa do Jogo 7, que, se necessária, vai ser disputado no próximo domingo.

"Estamos muito felizes por ganhar outro dia. Isso era tudo o que podíamos pedir", destacou LeBron. "Temos outro dia para sobreviver. Começaremos a nos preparar neta noite e amanhã (esta terça-feira). No momento em que for para jogar a sexta partida, estaremos prontos".

Esta foi a primeira vez na história das finais da NBA que dois jogadores da mesma equipe marcam mais de 40 pontos em um duelo. LeBron somou 41 pontos, 16 rebotes e sete assistências. Já Irving totalizou 41 pontos, tendo acertado 17 de 24 arremessos de quadra, e distribuiu seis assistências pelo Cavaliers. "Estou agradecido, mas não estaríamos nesta situação se ambos não tivéssemos tido esse desempenho", disse Irving. "Nossos caras vieram, confiaram na nossa liderança e lutaram por quatro períodos".

Kevin Love foi titular do Cavaliers pela primeira vez desde o Jogo 2 da série, quando sofreu uma concussão cerebral. Ele atuou por 32 minutos, mas teve desempenho bastante discreto, com três rebotes, dois pontos e uma assistência.

Klay Thompson anotou 37 pontos, enquanto que Stephen Curry somou 25 pelo Warriors, que sofreu com a ausência do suspenso Draymond Green. Além disso, o time de Oakland perdeu Andrew Bogut durante o terceiro quarto por causa de uma lesão no joelho. Ainda assim, o duelo foi bastante equilibrado, indo ao intervalo empatado em 61 a 61. No segundo tempo, porém, o Cavaliers acabou dominando o confronto, tanto que liderou o placar nos dois últimos quartos por 51 a 36, fechando o jogo em confortáveis 112 a 97.

Por isso, em uma rara cena durante um campeonato histórico do Warriors, que inclui a melhor campanha de todos os tempos na temporada regular, boa tarde da torcida deixou a Oracle Arena antes mesmo da conclusão da partida, percebendo que o seu time não conseguiria a virada que garantiria o título da NBA.

BRASILEIROS

Os brasileiro tiveram atuação discreta pelo Warriors. Leandrinho Barbosa anotou três pontos nos nove minutos em que permaneceu em quadra, enquanto Anderson Varejão jogou por oito e também marcou três pontos, além de ter obtido um rebote e dado uma assistência. Com isso, LeBron atingiu a impressionante marca de 26 séries consecutivas conquistando ao menos uma vitória como visitante nos playoffs, ampliando um recorde da NBA. Agora, porém, terá que evitar a repetição do resultado da decisão da temporada passada, quando o Warriors conquistou o título no sexto jogo da série, realizado em Cleveland.