Com show de LeBron, Love e Irving, Cavaliers bate o Lakers na NBA

O Cleveland Cavaliers contou com dia inspirado de seu trio de astros no domingo para voltar a vencer na temporada 2014/2015 da NBA. Depois da derrota de sexta para o Indiana Pacers, o time de Ohio recebeu o Los Angeles Lakers e não teve maiores dificuldades para fazer 120 a 105, com show de Kyrie Irving, LeBron James e Kevin Love.

Os três jogadores deixaram a quadra com "double-double". Irving terminou com 28 pontos e 10 assistências, LeBron anotou 22 pontos e 10 rebotes, além de oito assistências, mas o cestinha foi Love, autor de 32 pontos e 10 rebotes. Pelo lado do Lakers, destaque para os 20 pontos do armador Jordan Clarkson.

O triunfo deixou o Cavaliers na quinta colocação da Conferência Leste, com 32 vitórias, colado no Washington Wizards, que é o quarto. Já o Lakers segue fazendo temporada para ser esquecida e é somente o penúltimo do Oeste, com apenas 13 vitórias em 51 jogos.

Em duelo de duas das melhores equipes da temporada, o Memphis Grizzlies derrotou o Atlanta Hawks por 94 a 88, em casa. Foi a 38.ª vitória do Grizzlies na temporada, campanha que o coloca na segunda colocação do Oeste. Já o Hawks, mesmo com a derrota, segue tranquilo na ponta do Leste, com 42 triunfos.

Na briga direta de dois dos melhores garrafões da NBA, quem brilhou foi os armadores. Jeff Teague, do Hawks, foi o cestinha da partida, com 22 pontos, enquanto Mike Conley terminou com 21 pelo lado adversário. Marc Gasol (16 pontos e 10 rebotes) e Zach Randolph (11 pontos e 15 rebotes), no entanto, levaram a melhor para cima de Al Horford (seis pontos e 12 rebotes) e Paul Millsap (quatro pontos e seis rebotes).

Na segunda posição do Leste está o Toronto Raptors, que conseguiu boa vitória para cima do San Antonio Spurs, em casa, por 87 a 82. Foi o 35.º triunfo do time canadense, enquanto o Spurs, atual campeão, não repete as boas campanhas dos últimos anos e é somente o sétimo no Oeste, com 32 vitórias.

O cestinha da partida foi o ala James Johnson, com 20 pontos, mas DeMar DeRozan, com 18, e Amir Johnson, com 15, também foram importantes. Do lado do Spurs, Tim Duncan foi o destaque ao anotar um "double-double", com 12 pontos e 12 rebotes.

Em outros jogos importantes do dia, o Houston Rockets perdeu em casa para o Portland Trail Blazers por 109 a 98, apesar dos 45 pontos de James Harden. Já o Oklahoma City Thunder contou com os 29 pontos de Kevin Durant para passar pelo Los Angeles Clippers, em casa, por 131 a 108.

Confira os resultados de domingo na NBA:

Oklahoma City Thunder 131 x 108 Los Angeles Clippers

Cleveland Cavaliers 120 x 105 Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies 94 x 88 Atlanta Hawks

Charlotte Hornets 102 x 103 Indian Pacers

Detroit Pistons 101 x 112 Minnesota Timberwolves

Orlando Magic 97 x 98 Chicago Bulls

Houston Rockets 98 x 109 Portland Trail Blazers

Toronto Raptors 87 x 82 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 85 x 83 Phoenix Suns

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Indiana Pacers x San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers x Golden State Warriors

Washington Wizards x Orlando Magic

Miami Heat x New York Knicks

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves x Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans x Utah Jazz

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder