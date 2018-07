Lowry e DeRozan lideram vitória dos Raptors sobre os Cavs

A final da Conferência Leste da NBA está empatada. Na noite de terça-feira, contando com grandes atuações de Kyle Lowry e DeMar DeRozan, o Toronto Raptors superou o Cleveland Cavaliers por 105 a 99, fazendo 2 a 2 na série.

Kyle Lowry foi o cestinha da partida com 35 pontos, incluindo uma bandeja no último minuto que definiu o placar final, e DeMar DeRozan anotou 32 pelo Raptors. DeMarre Carroll contribuiu para o triunfo com 11 pontos e Bismack Biyombo recuperou 14 rebotes.

O Raptors agora acumula oito vitórias em dez jogos como mandante nos playoffs e conseguiu se recuperar de derrotas duras nos dois primeiros jogos da série. "Nos tinham descartado, é o desafio que gostamos", disse DeRozan.

Agora, porém, o Raptors tem um novo desafio pela frente. A quinta partida será disputada nesta quarta-feira em Cleveland, onde o time canadense perdeu os três jogos que disputou neste campeonato, com um déficit total de 72 pontos.

Além disso, o Raptors venceu apenas dois de oito confrontos que fez como visitante nos playoffs. "Temos que continuar garantindo que quando eles baterem, nós responderemos", disse Lowry. "E se baterem três vezes, nós bateremos quatro".

Após começar os playoffs com dez vitórias consecutivas, o Cavaliers confia na sua força em casa para se garantir na segunda final consecutiva da NBA. "Na volta para casa teremos que jogar muito melhor e acredito que o faremos", disse LeBron James.

Porém, esta é a primeira vez que o Cavaliers sofreu reveses seguidos nos playoffs contra um time do Leste desde que perdeu os últimos três duelos das semifinais de conferência contra o Boston Celtics em 2010.

LeBron James liderou o Cavaliers com 29 pontos. Kyrie Irving acrescentou 26, enquanto Channing Frye marcou nove de seus 12 pontos no quarto período, em que o Raptors iniciou com uma vantagem de nove. Duas cestas de três de Frye, porém, levaram o Cavaliers a ficar a um ponto - 78 a 77.

O time de Cleveland acertou seus primeiros 11 disparos do quarto período, só errando quando faltavam 4min12 para o fim e Frye falhou em uma tentativa de três, quando o placar estava empatado em 96 a 96. Depois, DeRozan acertou dois tiros livres, Frye errou nova tentativa de três e DeMarre Carroll convertidos um lance livre, deixando o Raptors com três pontos de vantagem, que chegou ao cinco com mais dois tiros livres acertados.

Uma cesta de três de Irving deixou o Cavaliers a dois pontos - 101 a 99 - com dois minutos por jogar. Mas, a partir daí, o time de Cleveland não pontuou mais e o Raptors definiu o seu triunfo com cestas de DeRozan e Lowry e o brilho defensivo de Biyombo. Assim, a equipe de Toronto venceu o duelo por 105 a 99 e empatou a decisão do Leste em 2 a 2.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta terça-feira com o Jogo 4 da final da Conferência Oeste. Em vantagem de 2 a 1, o Oklahoma City Thunder recebe o Golden State Warriors.