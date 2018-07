Com show de Marcelinho, Flamengo bate Bauru e conquista penta do NBB

Um dia após ficar de fora da convocação para a seleção brasileira, o veterano Marcelinho deu show e conduziu a vitória do Flamengo sobre o Bauru por 100 a 66, neste sábado, na Arena Carioca 2, no Rio, garantindo o pentacampeonato rubro-negro no Novo Basquete Brasil (NBB) com 3 a 2 na série final melhor de cinco jogos.

A vantagem da partida derradeira não refletiu o equilíbrio da série que teve duas vitórias rubro-negras (83 a 77 e 89 a 84) e duas derrotas (85 a 80 e 94 a 81). Assim, o Flamengo colocou mais um troféu do NBB em sua galeria, ao lado dos títulos de 2009, 2013, 2014 e 2015, e abriu a diferença em relação ao tricampeão Brasília.

Marcelinho Machado, ala/armador de 41 anos, ficou de fora da pré-lista de convocados para os Jogos Olímpicos, como esperado. Mas, neste sábado, ele foi responsável por 26 pontos, dez rebotes e seis assistências. Destes rebotes, nove foram defensivos.

O Flamengo fez valer sua superioridade durante toda a partida. O primeiro quarto teve como grande destaque Olivinha, com dez pontos, e terminou com vitória de 21 a 17. No período seguinte, Marcelinho acordou e fez oito pontos, fechando o marcador em 39 a 32.

Mesmo com o intervalo para arrumar as coisas, o Bauru voltou à quadra irreconhecível e levou um baile de Marcelinho no terceiro quarto, que marcou 11 pontos e elevou a o placar para 71 a 49. Com a vitória praticamente assegurada, o Flamengo não diminuiu o ritmo, marcou 29 pontos no último período e assegurou o penta.

Outro nome de destaque foi o pivô JP Batista, que saiu da reserva para marcar 20 pontos e apanhar seis rebotes, sendo que o bom desempenho ofensivo do time flamenguista propiciou duas marcas expressivas. Essa diferença de 34 pontos é a maior da história das finais do NBB. O recorde anterior era de 22 pontos, registrado pelo mesmo Flamengo sobre o Bauru no jogo 1 da decisão do ano passado, quando os cariocas venceram por 91 a 69. Para completar, esse foi o maior número de pontos marcados por um time em uma finalíssima do NBB, depois que também o time rubro-negro fez 99 pontos contra o Brasília na decisão da temporada 2008/2009.