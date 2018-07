Com show de Westbrook e Durant, Thunder bate Los Angeles Lakers

Russell Westbrook e Kevin Durant mostraram na última sexta-feira porque fazem do Oklahoma City Thunder um dos principais candidatos ao título da NBA, e definiram a vitória sobre os Los Angeles Lakers, por 114 a 108. Jogando de forma agressiva, a dupla contribuiu com 69 pontos no total, sendo 33 para Westbrook e 36 para Durant.

De nada adiantaram os 35 pontos de Kobe Bryant, ou os 23 pontos e 18 rebotes de Dwight Howard, para o Lakers, que até chegou a esboçar uma reação no segundo tempo, após irem para o intervalo perdendo por 67 a 53. Foi a sétima vitória consecutiva do Thunder, a 16.ª no total, e a equipe é a segunda na Conferência Oeste.

Isso porque o Memphis Grizzlies segue em grande forma, sofreu apenas três derrotas na temporada e lidera o Oeste. Na última sexta, a equipe passou pelo New Orleans Hornets, mesmo fora de casa, por 96 a 89. Rudy Gay comandou a vitória, com 28 pontos, além de oito rebotes e cinco assistências.

Na terceira posição da conferência vem o San Antonio Spurs, que também venceu na última sexta. Em duelo texano, o time do brasileiro Tiago Splitter não teve grandes dificuldades para fazer 114 a 92 no Houston Rockets, mesmo jogando na casa do adversário.

Como de costume, o jogo coletivo foi o trunfo do Spurs, que teve seis jogadores com mais de 10 pontos (Tim Duncan, Gary Neal, Tony Parker, Manu Ginóbili, Tiago Splitter e Patrick Mills), mas todos com menos de 20. O cestinha da equipe foi Parker, com 17 pontos, mas Splitter teve boa participação, com 15 pontos e seis rebotes. James Harden, do Rockets, terminou como maior pontuador da partida, com 29 pontos.

Outro brasileiro em quadra na noite foi Anderson Varejão, que viu seu Cleveland Cavaliers perder novamente, agora para o Minnesota Timberwolves, por 91 a 73. Desta vez, no entanto, Varejão não teve grande atuação e terminou com quatro pontos e 14 rebotes, encerrando sua série de 10 "double-doubles" consecutivos. O destaque do jogo foi Kevin Love, autor de 36 pontos e 13 rebotes.

O Boston Celtics, de Leandrinho, também atuou na sexta, mas o brasileiro não saiu do banco. No fim, a equipe perdeu para o Philadelphia 76ers por 95 a 94, fora de casa, na prorrogação. O cestinha do jogo foi Paul Pierce, com 27 pontos, mas Evan Turner liderou o 76ers à vitória com 26 pontos e 10 rebotes.

Confira os resultados da última sexta-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 95 x 94 Boston Celtics

Indiana Pacers 89 x 92 Denver Nuggets

Brooklyn Nets 102 x 109 Golden State Warriors

Atlanta Hawks 104 x 95 Washington Wizards

Detroit Pistons 104 x 108 Chicago Bulls

New Orleans Hornets 89 x 96 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 91 x 73 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 108 x 93 Charlotte Bobcats

San Antonio Spurs 114 x 92 Houston Rockets

Utah Jazz 131 x 99 Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder 114 x 108 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 91 x 82 Orlando Magic

Veja as partidas da NBA neste sábado:

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns

Washington Wizards x Golden State Warriors

Charlotte Bobcats x San Antonio Spurs

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Miami Heat x New Orleans Hornets

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Chicago Bulls x New York Knicks

Memphis Grizzlies x Atlanta Hawks

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings