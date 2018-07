Com sorte, Cleveland Cavaliers fica com a primeira escolha do Draft

NOVA YORK - O Cleveland Cavaliers tem se confirmado como o time com mais sorte na NBA. Pela terceira vez nos últimos quatro anos, a franquia foi a mais beneficiada no sorteio que define as posições no Draft e voltou a ficar com a primeira escolha no evento em que as equipes escolherão novos jogadores de fora da liga, boa parte deles universitários, como reforços.

Para manter o equilíbrio, a NBA dá mais chances no sorteio do Draft aos times de pior campanha na temporada. Com isso, o Milwaukee Bucks, o pior dessa edição da liga, tinha 25% de chance de ficar com a primeira escolha. O Philadelphia 76ers tinha 19,90%, enquanto o Orlando Magic aparecia com 15,60%.

Era improvável que o Cleveland Cavaliers, que terminou em décimo na Conferência Leste, tivesse a primeira escolha. A franquia tinha apenas 1,7% de chance, mas a sorte voltou a ajudá-la. A segunda posição no Draft ficou com o Milwaukee Bucks, enquanto a terceira é do Philadelphia 76ers.

Ao Cavaliers, resta agora fazer opção melhor do que no último Draft, quando selecionou Anthony Bennett, jogador pouco cotado para ser o primeiro escolhido e que pouco fez até agora. Em 2011, o time optou por Kyrie Irving na primeira posição. Os principais candidatos a serem a primeira escolha no próximo Draft são Andrew Wiggins e Joel Embiid, de Kansas, e Jabari Parker, de Duke.