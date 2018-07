Com Splitter apagado, Spurs atropela Nuggets na NBA

O brasileiro Tiago Splitter começou entre os reservas e não teve uma noite inspirada. Em 18 minutos em quadra, foram apenas cinco pontos, três rebotes e duas assistências. O cestinha do Spurs foi o argentino Manu Ginóbili, que voltou a comandar a equipe com 20 pontos. Já pelo lado do Nuggets, o destaque foi o italiano Danilo Gallinari, com 15 pontos.

Outro brasileiro que esteve em quadra no sábado foi Anderson Varejão. O pivô do Cleveland Cavaliers não repetiu as grandes atuações que vem fazendo ao longo desta temporada e viu sua equipe cair diante do Dallas Mavericks por 103 a 95, mesmo jogando em casa. Varejão terminou com apenas quatro pontos e sete rebotes, acertando dois dos 11 arremessos de quadra tentados. O cestinha da partida foi seu companheiro Kyrie Irving, com 26 pontos, enquanto O.J. Mayo liderou o Mavericks com 19.

Somente Leandrinho (oito pontos e três assistências) saiu vencedor no último sábado entre os brasileiros. Seu Boston Celtics não teve grande dificuldade para vencer em casa o Toronto Raptors por 107 a 89, propulsionado pelos 20 pontos de Jason Terry e as 20 assistências de Rajon Rondo. Foi a 33.ª partida seguida do armador com pelo menos dez assistências.

Ainda no último sábado, o Miami Heat contou com boas atuações de LeBron James (21 pontos e sete rebotes) e Chris Bosh (24 pontos e nove rebotes) para vencer o Phoenix Suns por 97 a 88. Já o Los Angeles Clippers manteve seu bom momento ao passar pelo Chicago Bulls por 101 a 80, com "double-double" de Blake Griffin, que terminou com 26 pontos e dez rebotes. Foi a sétima vitória do Clippers, terceiro colocado na Conferência Oeste.

Confira os resultados do último sábado na NBA:

Boston Celtics 107 x 89 Toronto Raptors

Washington Wizards 76 x 83 Utah Jazz

Charlotte Bobcats 87 x 94 Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers 95 x 103 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 117 x 113 New Orleans Hornets

San Antonio Spurs 126 x 100 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 101 x 80 Chicago Bulls

Phoenix Suns 88 x 97 Miami Heat

Veja as partidas deste domingo na NBA:

New York Knicks x Indiana Pacers

Toronto Raptors x Orlando Magic

Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings x Brooklyn Nets

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

Detroit Pistons x Boston Celtics

Portland Trail Blazers x Chicago Bulls

Los Angeles Lakers x Houston Rockets