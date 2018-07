Com Splitter apagado, Spurs vence Cavaliers no fim

Com cinco pontos no último quarto, Leonard foi um dos principais responsáveis pela virada do Spurs, que chegou a ficar 10 pontos atrás no placar. A vitória só foi possível, no entanto, graças a Gary Neal, autor de oito pontos no último período, sendo três deles em um arremesso que empatou a partida em 93 a 93 a pouco mais de um minuto para o fim.

Neal terminou a partida com 15 pontos, enquanto Leonard contribuiu com mais 13 - além de 10 rebotes -, mas o cestinha do Spurs foi Tony Parker, com 24 pontos. Tiago Splitter ficou pouco menos de 27 minutos em quadra e anotou seis pontos e sete rebotes. Pelo Cavaliers, destaque para os novatos Dion Waiters (20 pontos) e Tyler Zeller (16 pontos e nove assistências).

Ainda na última quarta, o sétimo colocado da Conferência Leste, Boston Celtics, levou a melhor sobre o quinto, Chicago Bulls, em casa. Em jogo disputado entre duas das melhores defesas da temporada, o resultado só poderia ser apertado e com poucos pontos: 71 a 69 para os mandantes.

Brandon Bass saiu como cestinha da partida, com 14 pontos, e a vitória só aconteceu por causa da evolução do Celtics no último quarto, quando marcou 28 de seus 71 pontos. A equipe agora acumula oito vitórias em nove partidas sem Rajon Rondo, que perderá o resto da temporada por lesão. Pelo Bulls, que teve péssimo desempenho ofensivo de seus titulares, destaque para o italiano Marco Belinelli, que deixou o banco para anotar 12 pontos.

Quem também aparece com força no lado Leste é o Toronto Raptors, que bateu o poderoso New York Knicks por 92 a 88, mesmo fora de casa, e se aproximou ainda mais da briga pelos playoffs. A equipe canadense, que venceu cinco das sete partidas disputadas desde a chegada de Rudy Gay, teve no reserva Alan Anderson seu principal destaque, com 26 pontos, mesmo número de J.R. Smith, cestinha do Knicks.

Já pelo lado do Oeste, o terceiro colocado Los Angeles Clippers não teve maiores dificuldades para passar pelo oitavo Houston Rockets. Com 20 pontos e 11 rebotes de Blake Griffin, o time californiano venceu por 106 a 96 os texanos, que tiveram o ala Chandler Parsons como cestinha, com 17 pontos.

Confira os resultados da última quarta-feira na NBA:

Orlando Magic 76 x 108 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 95 x 96 San Antonio Spurs

Indiana Pacers 101 x 77 Charlotte Bobcats

Boston Celtics 71 x 69 Chicago Bulls

Brooklyn Nets 119 x 108 Denver Nuggets

New York Knicks 88 x 92 Toronto Raptors

Detroit Pistons 96 x 85 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 94 x 92 Philadelphia 76ers

New Orleans Hornets 99 x 63 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 93 x 97 Utah Jazz

Dallas Mavericks 123 x 100 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 106 x 96 Houston Rockets

Veja as partidas da NBA nesta quinta-feira:

Oklahoma City Thunder x Miami Heat

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers