Com Tiago Splitter, Spurs perde para o Suns fora de casa

PHOENIX - A sequência de quatro vitórias do San Antonio Spurs foi encerrada na rodada de sexta-feira da NBA, quando a equipe do brasileiro Tiago Splitter foi facilmente batida pelo Phoenix Suns por 106 a 85, fora de casa. Mesmo assim, a equipe do Texas encerrou uma série de nove jogos como visitante com um saldo positivo, pois somou sete vitórias e apenas duas derrotas.

Diante do Suns, porém, o Spurs não ofereceu muita resistência. O principal destaque da equipe foi Danny Green, com 15 pontos, enquanto Splitter permaneceu em quadra por apenas cinco minutos, com seis pontos e quatro rebotes. Batido, o time de San Antonio ocupa a vice-liderança da Conferência Oeste da NBA, com 40 vitórias e 16 derrotas.

Markieff Morris foi o cestinha da partida de sexta-feira, com 21 pontos para o Suns, que não teve o brasileiro Leandrinho Barbosa, lesionado, e venceu os três jogos que disputou após a pausa da NBA para a realização do All-Star Game no último fim de semana. O time está sem sexto lugar no Oeste, com 33 triunfos em 54 jogos.

O Portland Trail Blazers encerrou uma série de três derrotas ao superar, em casa, o Utah Jazz por 102 a 94, em casa. Damian Lillard foi o cestinha da partida com 28 pontos e Robin Lopez somou 18 rebotes e 12 pontos para o time de Portland, que conseguiu superar a ausência de LaMarcus Aldridge, lesionado.

Wesley Matthews marcou 24 pontos para o Blazers, quinto colocado na Conferência Oeste. Enes Kanter anotou 25 pontos e obteve dez rebotes para o Jazz, que sofreu a sua segunda derrota consecutiva. Já Trey Burke fez 21 pontos para o time de Salt Lake City, que está apenas em 13º lugar no Oeste.

Em partida definida apenas na segunda prorrogação, o Orlando Magic derrotou o New York Knicks por 129 a 121, com 32 pontos de Arron Afflalo e 30 do novato Victor Oladipo, que também deu 14 assistências. Além disso, Tobias Harris somou 22 pontos para o time da Flórida.

Atuando em casa, o Magic chegou a ter uma desvantagem de 14 pontos, mas conseguiu triunfar na segunda prorrogação para encerrar uma série de três derrotas na NBA. Carmelo Anthony foi o cestinha da partida com 44 pontos e ainda obteve 11 rebotes para o Knicks, enquanto Tyson Chandler somou 14 pontos e 11 rebotes. Mesmo assim, o time de Nova York teve uma série de oito vitórias sobre o Magic encerrada.

As duas equipes estão fora da zona de classificação para os playoffs na Conferência Leste, com o Knicks em 11ºlugar, duas posições à frente do Magic.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Bobcats 90 x 87 New Orleans Pelicans

Orlando Magic 129 x 121 New York Knicks

Philadelphia 76ers 112 x 124 Dallas Mavericks

Toronto Raptors 98 x 91 Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons 115 x 107 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 117 x 89 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 102 x 96 Los Angeles Clippers

Phoenix Suns 106 x 85 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 102 x 94 Utah Jazz

Los Angeles Lakers 101 x 92 Boston Celtics

Confira os jogos da rodada deste sábado da NBA:

Charlotte Bobcats x Memphis Grizzlies

Washington Wizards x New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks x New York Knicks

Detroit Pistons x Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings x Boston Celtics

Golden State Warriors x Brooklyn Nets