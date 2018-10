Com toco salvador, Denver Nuggets bate Warriors e continua com 100% na NBA

O jogo prometia e o torcedor que foi na noite de domingo ao ginásio Pepsi Center, em Denver, pode ver uma grande vitória do Denver Nuggets sobre o Golden State Warriors por 100 a 98, em mais uma rodada deste início de temporada regular da NBA. Com um toco salvador de Juan Hernangomez nos segundos finais, a equipe da casa garantiu o triunfo e segue invicto após três partidas. Atual bicampeão da liga, o time de Oakland perdeu pela primeira vez.

O triunfo do Denver se deve muito à boa atuação de Nikola Jokic, que fez um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 23 pontos e 11 rebotes, e à boa pontuação de Gary Harris, cestinha com 28 pontos. No final, prevaleceu a defesa do time da casa, especialmente o toco providencial de Juan Hernangomez sobre Damian Jones debaixo da cesta, que levaria o duelo para a prorrogação.

Entre as estatísticas do confronto, destaque para o baixo aproveitamento do Warriors nos arremessos de três: apenas 7 de 29 tentativas (24,1% de eficiência). O armador Stephen Curry contribuiu com 30 pontos e o ala Kevin Durant terminou com 20 pontos, 11 rebotes e sete assistências. Já Klay Thompson marcou 15 pontos e pegou sete rebotes.

Quem estreou na NBA na noite de domingo foi o armador Russell Westbrook, que não conseguiu evitar a terceira derrota em três jogos do Oklahoma City Thunder. Mesmo em casa, o time de Oklahoma perdeu para o Sacramento Kings por 131 a 120 em uma partida na qual o astro quase conseguiu mais um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) na carreira. Foram 30 pontos, 12 rebotes e oito assistências, mas insuficientes em quadra. Pela equipe da Califórnia, destaque para o ala-armador Iman Shumpert, que marcou 26 pontos.

Outro time que ainda não venceu na temporada é o Cleveland Cavaliers. Sem LeBron James, a franquia perdeu os três jogos que fez até aqui e o último revés aconteceu para o Atlanta Hawks por 133 a 111, em casa. Nem mesmo o bom jogo de garrafão, responsável por 34 pontos apenas no primeiro período, foi suficiente para os mandantes. A primeira vitória do time da Geórgia veio com uma boa atuação do calouro Trae Young, autor de 35 pontos e 11 assistências.

Por fim, um dia depois de bater o Los Angeles Lakers, o Houston Rockets voltou ao ginásio Staples Center, em Los Angeles, mas não teve o mesmo desempenho e perdeu para o Clippers por 115 a 112. Destaque para a boa atuação dos jogadores reservas do time da casa, que contribuíram com 56 pontos - 17 só de Montrezl Harrell e 12 de Lou Williams. No time do Texas, James Harden fez 31 pontos.

Confira a rodada desta segunda-feira na NBA:

Boston Celtics x Orlando Magic

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks x New York Knicks

Minnesota Timberwolves x Indiana Pacers

Dallas Mavericks x Chicago Bulls

Utah Jazz x Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers x Washington Wizards

Golden State Warriors x Phoenix Suns

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs