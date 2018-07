Com trio brasileiro, Raptors sofre derrota na Liga de Verão

O Toronto Raptors escalou três brasileiros como titulares, mas não conseguiu oferecer muita resistência ao Dallas Mavericks na noite de segunda-feira, em confronto pela Liga de Verão da NBA. Em duelo disputado na cidade de Las Vegas, o time canadense perdeu para o Mavericks por 88 a 57.

Bruno Caboclo, Scott Machado e Lucas Bebê começaram a partida como titulares, mas apenas o primeiro se destacou. Escolhido no último Draft, o ala, ex-Pinheiros, anotou 12 pontos, obteve um rebote e deu uma assistência nos 22 minutos que jogou pelo Raptors. Este foi o terceiro jogo de Caboclo pelo time canadense na Liga de Verão e em todos eles o ala marcou ao menos 11 pontos.

Já os seus companheiros tiveram atuações bem mais discretas. Lucas Bebê obteve cinco rebotes e anotou dois pontos nos 21 minutos em que permaneceu em quadra. Enquanto isso, Scott Machado, que também atuou por 21 minutos, somou um ponto, um rebote e uma assistência.

O principal destaque do Raptors na partida foi mesmo DeAndre Daniels, que marcou 16 pontos. Já o cestinha do jogo foi Ricky Ledo, do Mavericks, com 18 pontos.