Com 'triple-double' de Harden, Rockets batem Blazers; Bulls vencem a 4ª seguida

Liderado mais uma vez por uma grande atuação de James Harden, autor de um "triple-double" de 26 pontos, 14 assistências e 12 rebotes, o Houston Rockets venceu o Portland Trail Blazers por 126 a 109, em casa, pela rodada desta quinta-feira à noite da NBA.

Com o resultado, o time do Texas voltou à zona de classificação para os playoffs da liga de basquete dos Estados Unidos ao alcançar a sexta posição da Conferência Oeste, agora com sete vitórias em 12 partidas disputadas nesta temporada regular. Já a equipe do Oregon, que passou a contabilizar seis derrotas em 13 jogos, vem um pouco atrás nesta mesma conferência, em oitavo lugar.

Sem contar com o brasileiro Nenê, que não foi utilizado no confronto por decisão do técnico Mike D’Antoni, os Rockets tiveram como outros principais destaques neste duelo Trevor Ariza e Eric Gordon, ambos com 16 pontos, sendo que o segundo deles atingiu essa pontuação depois de ter saído do banco de reservas.

Já pelo lado dos Blazers, o grande nome foi C.J. McCollum, que contabilizou 26 pontos e terminou empatado com Harden como cestinha do jogo. Maurice Harkless e Damian Lillard também exibiram força na parte ofensiva pela equipe visitante, marcando 19 e 18 pontos, respectivamente.

BULLS EMBALADOS

Se Harden voltou a brilhar pelo Rockets, o Chicago Bulls emplacou a sua quarta vitória seguida ao bater o Utah Jazz por 85 a 77, fora de casa, onde se garantiu na quarta posição da Conferência Leste, agora com oito triunfos em 12 jogos.

E a sequência vitoriosa do time de Illinois aumentou principalmente por causa das belas atuações do trio Jimmy Butler, Dwayne Wade e Robin Lopez. O primeiro deles marcou 20 pontos e, além de ser o cestinha da partida, cravou um "double-double" ao apanhar 12 rebotes. Já Wade ajudou a sua equipe com 18 pontos, enquanto Lopez foi outro que contabilizou dois dígitos em dois fundamentos ao fazer dez pontos e pegar 12 rebotes.

A partida desta quinta-feira, por sua vez, poderia ter marcado o duelo entre os brasileiros Cristiano Felício, do Bulls, e Raulzinho, dos Jazz, mas nenhum dos dois jogadores foi utilizado pelos seus treinadores na partida.

Sem Raulzinho, o time de Utah teve como principal destaque o Rudy Gobert, mais um a atingir um "double-double" no jogo ao somar 16 pontos e apanhar 13 rebotes. A boa atuação de Gobert, porém, não evitou o revés que fez a sua equipe sair da zona de classificação para os playoffs da NBA, agora em nono lugar da Conferência Leste, com seis derrotas em 13 partidas.

O Washington Wizards, por sua vez, freou o embalo do New York Knicks ao vencer por 119 a 112, em casa, e acumular a sua terceira vitória em 11 partidas, retrospecto que o deixa na antepenúltima posição da Conferência Leste. Já os Knicks, que vinham de vitórias sobre Dallas Mavericks e Detroit Pistons, é o décimo colocado.

O time da capital norte-americana venceu no confronto no qual contou com o retorno de Bradley Beal, após três partidas fora por lesão. Ele conseguiu ajudar a sua equipe com 18 pontos, mas o cestinha do time foi John Wall, com 23 pontos, e que ainda garantiu um "double-double" ao dar 11 assistências.

Pelos Knicks, Derrick Rose se sobressaiu com 27 pontos como cestinha do duelo, enquanto Carmelo Anthony foi o segundo maior pontuador do time, com 19.

HEAT ENCERRA JEJUM

Após sofrer seis derrotas seguidas, o Miami Heat encerrou o seu jejum na NBA na rodada desta quinta-feira ao bater o Milwaukee Bucks por 96 a 73, em casa, onde contou com a volta de Goran Dragic após três partidas fora por motivo de lesão.

Dragic ajudou sua equipe com 16 pontos, enquanto o cestinha do time da Flórida foi Dion Waiters, com 23. Hassan Whiteside, por sua vez, contabilizou nada menos do que o seu décimo "double-double" em 11 partidas ao marcar 12 pontos e apanhar 17 rebotes.

Apesar do bom resultado, o Heat segue amargando a penúltima posição da Conferência Leste, com apenas três vitórias em 11 jogos. Já os Bucks são o nono colocado desta mesma conferência, agora com seis derrotas em 11 confrontos.

Em outro jogo disputado na rodada desta quinta-feira à noite, o Minnesota Timberwolves arrasou o Philadelphia 76ers por 110 a 86, em casa, para subir para a 11ª posição da Conferência Oeste, agora com quatro vitórias em 11 jogos. Já os 76ers amargaram a sua décima derrota em 12 partidas e segue na lanterna do Leste.

O grande nome deste duelo foi Andrew Wiggins, responsável por um "double-double" de 35 pontos e dez rebotes. E a equipe da casa ainda contou com Karl-Anthony Towns também atingindo dois dígitos em dois fundamentos ao contabilizar 25 pontos e dez rebotes.

RODADA DE QUINTA

Washington Wizards 119 x 112 New York Knicks

Miami Heat 96 x 73 Milwaukee Bucks

Houston Rockets 126 x 109 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 110 x 86 Philadelphia 76ers

Utah Jazz 77 x 85 Chicago Bulls

JOGOS DE SEXTA

Charlotte Hornets x Atlanta Hawks

Indiana Pacers x Phoenix Suns

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

New Orleans Pelicanos x Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder x Brooklyn Nets

Boston Celtics x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

Denver Nuggets x Toronto Raptors

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Los Angeles Clippers