Com 'triple double' de Harden, Rockets bate Warriors na 2ª prorrogação

Em um dos melhores jogos da temporada até aqui, o Houston Rockets mostrou força e, comandado por James Harden, venceu o Golden State Warriors por 132 a 127, na casa do rival, que ostentava uma sequência de 12 vitórias seguidas e é o líder geral da NBA. O confronto, na noite de quinta-feira, só foi decidido na segunda prorrogação.

Harden teve sua melhor noite na temporada, com 39 pontos. Ele marcou um 'triple-double' ao colher 15 rebotes e oferecer 13 assistências para seus companheiros. Pelo Warriors, o pivô Draymond Green também ficou muito perto de alcançar dois dígitos em três estatísticas. Fez 20 pontos, pegou 15 rebotes, mas parou nas nove assistências.

Mesmo jogando fora de casa, o Rockets liderou praticamente todo o jogo, cedendo a liderança só na parte final do último quarto. Harden teve a chance de matar a partida no tempo regulamentar, mas errou um arremesso de três em um ataque de 19 segundos do time de Houston. O placar ficou em 113 x 113.

Na primeira prorrogação, Klay Thompson deixou tudo igual em 123 pontos, o Houston novamente teve a bola do jogo, mas a desperdiçou diante da boa marcação do Warriors, que não deixou o time rival arremessar. Já na segunda prorrogação o Rockets não deu chance para o azar. Abriu logo seis pontos, e não foi alcançado.

Kevin Durant empatou com Harden em número de pontos - 39 -, enquanto Stephen Curry anotou 28. Anderson Varejão não esteve entre os 13 jogadores utilizados pelo técnico Steve Kerr, da mesma forma que Nenê não atuou no time Mike D'Antoni.

A partida marcou um recorde histórico da NBA: o de maior número de arremessos de três pontos. Foram 88, superando um recorde que vinha desde o ano passado: 82 no duelo entre Rockets e Kings.

A derrota foi a terceira do Warriors, que segue líder do Oeste, com 16 vitórias e aproveitamento de 84,2%. O Rockets aparece em quarto, com 12 vitórias e sete derrotas, atrás de San Antonio Spurs e Los Angeles Clippers.

O Clippers, aliás, conseguiu uma vitória importantíssima na noite de quinta. Mesmo em Cleveland, venceu o atual campeão da NBA, o Cavaliers, por 113 a 94. Durante o último quarto, chegou a abrir 27 pontos de vantagem sobre o time de LeBron James.

O astro, aliás, só anotou 16 pontos. Kyrie Irving foi o melhor do Cavaliers, com 28 pontos. Kevin Love também fez 16. Já pelo Clippers foram seis jogadores com mais de 12 pontos, com destaque para JJ Redick, que anotou 23.

O Clippers agora tem 15 vitórias e cinco derrotas, em terceiro no Oeste. O Cavaliers continua o líder do Leste, com 13 vitórias e quatro derrotas. Foi o segundo revés seguido do time.

Em Salt Lake City, o Miami Heat passou pelo Utah Jazz por 111 a 111. O brasileiro Raulzinho jogou por sete minutos, marcando três pontos. O armador foi o único representante do basquete do Brasil a jogar na noite de quinta na NBA.

Confira os resultados da NBA nesta quinta-feira:

Charlotte Hornets 97 x 87 Dallas Mavericks

Brooklyn Nets 93 x 111 Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies 95 x 94 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 94 x 113 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 110 x 111 Miami Heat

Golden State Warriors 127 x 132 Houston Rockets

Acompanhe a rodada da NBA nesta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

Boston Celtics x Sacramento Kings

Toronto Raptors x Los Angeles Lakers

New York Knicks x Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks x Detroit Pistons

San Antonio Spurs x Washington Wizards

Denver Nuggets x Houston Rockets