Com 'triple-double' de LeBron, Cavaliers derrota Jazz na NBA

Com um "triple-double" de LeBron James, o Cleveland Cavaliers venceu mais uma na noite deste sábado e se manteve na cola do Boston Celtics, na disputa pela liderança da Conferência Leste da NBA. Em casa, o Cavaliers superou o Utah Jazz por 109 a 100, enquanto o Celtics se recuperou da derrota na rodada passada ao superar o Memphis Grizzlies por 102 a 93, fora de casa.

LeBron fez valer a condição de astro do Cavaliers ao anotar seu 60º "triple-double" (e o 5º da temporada) da carreira, com 29 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Ele se destacou principalmente no último quarto ao anotar 10 pontos no período. Pela equipe visitante, o novato Donovan Mitchell liderou o Jazz, com 26 pontos.

Com o resultado, o Cavaliers segue tentando se aproximar do Celtics na tabela. Tem agora 22 vitórias e oito derrotas, contra 25/7 do líder da Conferência Leste. Na noite deste sábado, o Celtics reagiu na temporada regular ao se recuperar da derrota sofrida na sexta. Desta vez, a equipe venceu o Grizzlies por 102 a 93.

O triunfo veio com um jogo menos concentrado em Kyrie Irving, que havia brilhado individualmente na sexta, mas sua atuação não impedira a derrota. Mais discreto neste sábado, ele marcou 20 pontos e teve o apoio de Jayson Tatum, com 19 pontos e nove rebotes. E Al Horford contribuiu com 15.

Pelo Grizzlies, o destaque foi Marc Gasol, com 30 pontos e 10 rebotes. Tyreke Evans marcou 25 e Dillon Brooks, 14. O time de Memphis é o penúltimo colocado da Conferência Oeste, com nove derrotas e 21 vitórias, distante da zona de classificação aos playoffs.

Enquanto Cavaliers e Celtics brigam pela ponta no lado Leste, no Oeste o Houston Rockets segue fechando a porta para o Golden State Warriors. Neste sábado, o líder bateu o Milwaukee Bucks por 115 a 111, em casa, e faturou a 13ª vitória consecutiva na temporada regular.

Trata-se da mais longa série invicta da equipe desde a maior de todas, obtida na temporada 2007/2008, com 22 resultados positivos em sequência. Para tanto, o Rockets contou novamente com o brilho de James Harden. Ele foi o cestinha da partida, com 31 pontos. Chris Paul registrou 25.

Pelo lado do Bucks, Giannis Antetokounmpo anotou 28 points, nove rebotes e cinco assistências. Khris Middleton contribuiu com 23 e Malcolm Brogdon marcou 20. O Bucks é o oitavo colocado no lado Leste, com 15 vitórias e 13 derrotas.

Já o Rockets segue como o dono da melhor campanha da temporada da NBA até agora. Exibe 24 triunfos e apenas quatro derrotas. Atual campeão, o Warriors vem logo atrás, com 23/6.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Charlotte Hornets 91 x 93 Portland Trail Blazers

Cleveland Cavaliers 109 x 100 Utah Jazz

New York Knicks 111 x 96 Oklahoma City Thunder

Miami Heat 90 x 85 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 115 x 111 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 106 x 108 Phoenix Suns

San Antonio Spurs 98 x 96 Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies 93 x 102 Boston Celtics

Acompanhe os jogos deste domingo:

Toronto Raptors x Sacramento Kings

Detroit Pistons x Orlando Magic

Brooklyn Nets x Indiana Pacers

Washington Wizards x Cleveland Cavaliers