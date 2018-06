Com 'triple-double' de Westbrook, Thunder vence e complica vida do Spurs na NBA

O armador Russel Westbrook comandou na noite de sábado a vitória do Oklahoma City Thunder sobre o San Antonio Spurs por 104 a 94, em casa. O atual MVP da NBA conseguiu o 98º "triple-double" da carreira, o 19º na temporada. Desta vez, anotou 21 pontos, pegou 12 rebotes e deu dez assistências.

O resultado levou o time anfitrião para o quinto lugar na Conferência Oeste, com 39 vitórias e 29 derrotas. O Spurs acendeu o sinal de alerta, pois ocupa o sétimo lugar, com 37 vitórias e 29 derrotas - tem um triunfo a mais do que o Denver Nuggets, que ocupa a nona colocação e está fora do grupo dos oito melhores times que avançam aos playoffs.

Além de Westbrook, também se destacaram pelo Thunder jogadores que vieram do banco de reservas. Jerami Grant marcou 15 pontos e Alex Abrines, 11. No Spurs, os atletas mais experientes da equipe fizeram uma partida discreta. LaMarcus Aldrige fez apenas 11 pontos e pegou sete rebotes. Tony Parker fez seis. Rudy Gay e Davis Bertans, ambos com 14 pontos cada, tentaram chamar a responsabilidade, mas não deu certo.

A expectativa pela reação do Spurs vem junto com o retorno de Kawhi Leonard. O principal jogador da equipe disputou apenas nove partidas na atual temporada por conta de uma lesão na coxa. Ele deve voltar às quadras na próxima quinta-feira, no duelo contra o New Orleans Pelicans, em casa.

CLIPPERS VENCE E SE MANTÉM NOS PLAYOFFS

O Los Angeles Clippers derrotou o Orlando Magic por 113 a 105 e se manteve no grupo dos oito melhores da Conferência Oeste, com 36 vitórias e 29 derrotas. O Magic continua na lanterna da Conferência Leste, com 20 vitórias e 47 derrotas.

O cestinha do Clippers na partida foi Lou Williams, com 25 pontos. Tobias Harris também fez um bom jogo e ficou perto de um "double-double", com 21 pontos e nove rebotes. No Magic, Jonathon Simmons anotou 24 pontos.

GRIZZLIES PERDE A 17ª CONSECUTIVA

Lanterna da Conferência Oeste, o Memphis Grizzlies encontra-se em péssimo momento da temporada. Fora de casa, o time levou um vareio de bola do Dallas Mavericks, perdeu por 114 a 80, e acumulou a 17ª derrota consecutiva.

Os destaques da equipe anfitriã foram Harrison Barnes, com 25 pontos e sete rebotes, J.J Barea, com 20 pontos, cinco assistências e cinco rebotes e Doug McDermott, com 20 pontos e sete rebotes. Pelo lanterna, Dillon Brooks fez 17 pontos.

O Mavericks também não faz uma boa temporada e ocupa o 13º lugar na tabela do Oeste, com 21 vitórias e 45 derrotas. O Grizzlies, sem vencer desde janeiro, é o 15º, com 18 triunfos e 47 tropeços.

Confira os resultados deste sábado da NBA:

Charlotte Hornets 122 x 115 Phoenix Suns

Miami Heat 129 x 102 Washington Wizards

Dallas Mavericks 114 x 80 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 104 x 94 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 113 x 105 Orlando Magic

Confira os jogos deste domingo:

New York Knicks x Toronto Raptors

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

New Orleans Pelicans x Utah Jazz

Denver Nuggets x Sacramento Kings

Dallas Mavericks x Houston Rockets

Boston Celtics x Indiana Pacers

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers x Cleveland Cavaliers